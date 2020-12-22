Ankara Büyükşehir Belediyesinden yeni yılda online drama dersi

Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları bu kapsamda 8 Ocak 2021 tarihinden itibaren online drama derslerine başlıyor.

Zoom üzerinden gerçekleştirilecek online eğitimlere katılmak isteyen Başkentliler, 30 Aralık tarihine kadar “abbtiyatrolari@ankara.bel.tr” internet adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde de sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Sanata ve sanatçıya desteğini bu süreçte de sürdüren Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları yeni yılda yeni bir projeyle sanatseverlerin karşısına çıkıyor. 8 Ocak 2021 tarihinden itibaren Başkent Tiyatroları zoom üzerinden drama eğitimlerine başlıyor.

7'den 70'e her yaş grubuna drama dersi

Online drama dersleri ile hem boş vakitlerini değerlendirmek isteyen hem de oyunculuk konusunda kendini geliştirerek meslek sahibi olmak isteyen 7'den 70'e Başkentliler bu eğitimlere katılabilecek. Başkent Tiyatroları Drama Eğitmeni Yıldız Gülmez tarafından zoom üzerinden yapılacak derslerde oyundan ritime, canlandırmadan düşünme ve yazmaya kadar birçok dalda ücretsiz eğitim verilecek.

10 hafta süreyle online ortamda devam edecek olan drama eğitimleri; “9-10 Yaş Grubu” için Cumartesi günleri 12.00-13.00 saatleri arasında, “11-12 Yaş Grubu” için Cumartesi günleri 13.30-14.30 saatleri arasında, “17 yaş ve üzeri Yetişkin Grubu” için de Cuma günleri 19.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Sınırlı kontenjanlı gruplar halinde verilecek drama eğitimine katılmak isteyenler başvurularını, 30 Aralık 2020 tarihine kadar “abbtiyatrolari@ankara.bel.tr” internet adresi üzerinden yapabilecek. Her hafta gerçekleştirilecek drama eğitimlerine katılmak isteyenlerden çocuk grubunda olanlar ebeveyn izni ile birlikte kimlik ve iletişim bilgilerini, yetişkin sınıfına girenler ise öz geçmişlerini internet adresine göndererek kayıt başvurusunda bulunabilecek.