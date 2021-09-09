Ankara Büyükşehir Belediyesinin “Başak Projesi”ne ilgi her geçen gün artıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla hazırladığı Başkent Ankara Köy Evleri Projesi'ne (BAŞAK Projesi) Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor. Son olarak Kızılcahamam Demirciören Mahallesi'nden 108 adet parsel alarak ev yaptırmak isteyen vatandaşlara BAŞAK Projesi tanıtıldı.

Başkent'te kırsal kalkınmayı desteklemek için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından hayata geçirilen ‘Başkent Ankara Köy Evleri Projesi'ne (BAŞAK Projesi) vatandaşların ilgisi her geçen gün artıyor. Zemin etüdü, mimari, statik, elektrik ve mekanik projeler için hiçbir ücret ödemeden 11 tipte hazırlanan evlerden birini seçme imkanı sağlayan projeden yararlanan Başkentliler kadar yararlanmak için başvuranların sayısındaki artış da dikkat çekiyor. Son olarak Kızılcahamam Demirciören Mahallesi'nden 108 adet parsel alarak ev yaptırmak isteyen ve bilgi edinmek için başvuruda bulunan vatandaşlara BAŞAK Projesi detaylı şekilde anlatıldı.

Türkiye'de ilk ve tek olan proje devam ediyor

Kırsal yerleşim alanlarında yaşamı teşvik ederek üretimi artırmayı amaçlayan ve Türkiye'de ilk kez Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan projenin yoğun ilgi gördüğünü belirten BAŞAK Projesi Mimarı Ekin Ceren Akbaş Örs, şu bilgileri verdi:

“BAŞAK Projesi ile ilgili başvurularımız devam ediyor ama bu sefer büyük meblağda bir başvuru geldi. Sebebi de Kızılcahamam Demirciören Mahallesi'nde vatandaşların Milli Emlak'tan 108 adet parsel alarak ev yaptırmak istemesi. Bu yüzden bize başvurdular biz de onlara ayrıntılı bir bilgi vermek için çağırdık. Bir BAŞAK Köy oluşturalım istiyoruz.”

Proje seçimi ve diğer işlemler için bizzat başvuru gerekiyor

BAŞAK Projesi hakkında “0534 896 06 37 ya da 0549 248 65 28” numaralı proje destek hattını arayarak bilgi alabilecek olan vatandaşların, Gazi Mahallesi Çiftlik Kavşağı ANKAPARK Koordinasyon Merkezi Yenimahalle Ankara adresine gelerek bizzat başvuru yapması gerekiyor. Projeden yararlanmak isteyenler için hazırlanan 11 tip proje ise şöyle:

" -İki katlı 60 metrekare (2+1)

-Tek katlı 65 metrekare (2+1)

-Tek katlı 75 metrekare (2+1)

-Tek katlı 90 metrekare (2+1)

-Tek katlı 100 metrekare (3+1)

-İki katlı 115 metrekare (3+1)

-Tek katlı 120 metrekare (3+1)

-Tek katlı 140 metrekare (3+1)

-İki katlı 160 metrekare (4+1)

-Tek katlı 180 metrekare (4+1)

-İki katlı 200 metrekare (4+1)"