Ankara Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla Başkent, Kurban Bayramı'na hazır

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için birim ve kuruluşlarıyla birlikte tüm hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi, Ankaralıların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için birim ve kuruluşlarıyla birlikte tüm hazırlıklarını tamamladı.

Vatandaşlar, 4 günlük Kurban Bayramı süresince;

EGO bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarından (EGO Otobüsleri, Ankaray, Metro ve Teleferik) ücretsiz olarak yararlanacak. Toplu taşıma araçlarında Ankarakartlarını kullanacak Başkentlilerin kartlarından bakiye düşülmeyecek.

Büyükşehir 7/24 nöbette olacak

Bayram süresince EGO bünyesindeki toplu taşıma araçlarıyla; kabristan, akraba, dost ve arkadaş ziyaretlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek olan Başkentliler, talep ve şikayetlerini, 7/24 hizmet veren “ALO 153 Mavi Masa”ya iletebilecek.

Zabıta ve itfaiye ekipleri, bayram tatili öncesinde başlattıkları denetimleri bayram boyunca da aksatmadan ve arttırarak sürdürecek.

ASKİ Genel Müdürlüğü, “Kanal Arıza” ekipleri; 24 saat boyunca nöbette olacak. Bayram süresince yüz binlerce yolcunun kullandığı şehirlerarası otobüs terminali AŞTİ'de güvenlik tedbirleri artırılarak, vatandaşların güven ve huzur içinde seyahat etmeleri sağlanacak.

Trafik ve asayiş ekiplerinin de görev yaptığı AŞTİ'de, zabıta ekipleri de günlük olarak denetimlerini sürdürecek. 150 temizlik personeli ise vatandaşların hijyenik bir ortamda bekleyebilmeleri ve seyahate çıkabilmeleri için temizlik çalışması gerçekleştirecek.

AŞTİ'de 150 BUGSAŞ güvenlik görevlisi günün 24 saati 3 vardiya sistemine dayalı olarak görev yapacak. Toplamda 270 güvenlik kamerasıyla 7/24 izlenen AŞTİ'de bayram boyunca giriş çıkış yapan otobüs sayısının 2 bin 500'e yükselmesi, yolcu sayısının da 150 bine ulaşması bekleniyor.

Büyükşehir zabıtası denetimlerini sıklaştırdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde gıda denetimlerini sıklaştırdı.

Son olarak Altındağ İlçe Tarım, Ticaret İl Müdürlüğü ve Emniyet birimleri ile birlikte Ulus Hali'nde bulunan işletmelerde gıda denetimi yapan zabıta ekipleri, etiket kontrolünden gıda denetimine kadar birçok konuda kontroller gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı yaklaşırken Başkentlilerin en çok gıda alışverişi yaptığı Ulus Hali'nde özellikle kasap ile şarküterilerin bulunduğu işletmeler ve soğuk hava depoları zabıta ekiplerince titizlikle denetlendi. Ekiplerin, et, tavuk ve sakatat reyonlarını inceleyerek, ürün etiketlerinin ve faturalarının tek tek kontrol edildiği denetimlerde, işletmelere ait belgeler de incelendi.

Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş, etiketsiz gıda maddesi sattığı tespit edilen işletmelere yasal işlem uygulanarak, sağlık koşullarını karşılamayan, son kullanma tarihi geçmiş ve etiketsiz ürünler toplanarak imha edildi.

Sağlık kurallarını hiçe sayarak, halk sağlığını tehlikeye atan ve gerekli yasal mevzuata uymayarak gıda maddesi satışı yapan işletmelere geçit vermeyen Zabıta ekipleri, 7/24 esasına göre çalışmalarını bayramda da aralıksız sürdürecek.

Başkent'te bayram temizliği

Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, merkez ve çevre ilçelerde vakumlu yol süpürme araçları, özel tertibatlı yıkama ve atık toplama araçlarıyla tüm cadde, bulvarlar, bariyer ile kent mobilyalarının yıkama ve dezenfekte işlemlerini yaparak, Başkent'i bayrama hazırladı.

Temizlik çalışmalarını profesyonel ekiple gece gündüz sürdüren temizlik ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde de şehitlik ve mezarlıkların içinde gerçekleştirdiği temizlik, bakım ve onarım çalışmalarıyla kabristanları tertemiz hale getirdi.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, bayram boyunca da temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.

Kurban satış ve kesim alanlarında ilaçlama

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı ilaçlama ekipleri, Başkentlilerin sağlıklı ve temiz ortamda kurban satışı ve kesimi yapmaları için de Başkent genelinde bulunan 2 binin üzerindeki kurban satış alanında ilaçlama çalışması yaptı.

Karasinek, sivrisinek ve tüm zararlı haşerelere karşı dezenfekte çalışmaları yapan ekipler, Kurban Bayramı süresince de 26 mobil, 15 araç üstü atomizer ve 220 personelle 7/24 görev başında olacak.

Başkentliler bayramda ayrıca (0312) 384 66 10-11-12 no'lu telefonları 24 saat arayarak, ilaçlama ve dezenfeksiyon hizmet talebinde bulunabilecekler.

ASKİ'nin 25 ilçede bulunan bölge müdürlükleri açık olacak

ASKİ Genel Müdürlüğü Kanal Arıza ekipleri 24 saat aralıksız görev yaparak, bayram süresince Başkentlilerin acil ihtiyaçlarını karşılayacak.

Arife günü ile bayramın 2, 3 ve 4. günlerinde Abone İşleri, Tahsilat, Sayaç Sökme - Takma, Kartlı Sayaç ve Kaçak Su Müdürlükleri ASKİ Genel Müdürlüğü merkez binasında 08.00-16.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek. 25 ilçede bulunan bölge müdürlükleri de bayram boyunca 7/24 kesintisiz çalışacak.

EGO otobüsleri ile mezarlıklara kolay ulaşım

EGO Genel Müdürlüğü, Başkentlilerin kent içi ulaşımlarının dışında Karşıyaka, Ortaköy ve Sincan mezarlıklarında, vatandaşların yakınlarını rahatlıkla ve huzur içinde ziyaret edebilmeleri için 10 Ağustos arife gününden itibaren bayram süresince mezarlıklar içinde ring seferleri düzenleyecek.

Çimşit Mezarlığı'na gitmek isteyen vatandaşlar için Lale Meydanı'ndan her 30 dakikada bir sefer düzenleyecek olan EGO Genel Müdürlüğü, Karşıyaka Mezarlığı'na gitmek isteyen vatandaşlar için de Hastane Metro İstasyonu'ndan hareket eden “210 Hastane Metro- Karşıyaka Mezarlığı” hattının sefer sayılarını artırdı. Bu hatta gün boyu 20 dakika arayla yolcu taşınması planlanırken, Ortaköy Mezarlığı'na gitmek isteyenler için de “359 Gökçeyurt-Ortaköy- Kızılcaköy-Mamak- Ulus” hattı hizmet verecek. EGO, kabristan ziyaretlerinde vatandaşların zorlanmaması için ayrıca mezarlık içerisinde gün boyu ring servisleri düzenleyecek.

Kabristanlar bayram ziyaretlerine hazır

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı için Başkent'teki mezarlıklarda bazı düzenlemeler de yaptı.

Kurban Bayramı süresince mezarlıklarda yaşanacak araç trafik yoğunluğunu dikkate alarak giriş ve çıkışlar için özel düzenlemeler getirildi. Karşıyaka Mezarlığı içerisinde özellikle defin saatlerinde oluşan trafik yoğunluğunu rahatlatmak amacıyla yeni defin alanı olan U-15 defin adasına gidiş-geliş ile buradan çevre yoluna çıkışı sağlayan bir çıkış yolu yapıldı.

Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içinde kabir ziyaretleri yapmaları için Karşıyaka, Cebeci Asri, Ortaköy, Sincan Çimşit mezarlıklarında, kabristan içinde ek servisler konulurken güvenlik önlemleri de artırıldı. Özellikle Karşıyaka Mezarlığı içerisinde servis hizmeti yapan 3 adet magirus servis aracına 4 adet magirus servis aracı ilave edilerek, Kurban Bayramı süresince; Karşıyaka Mezarlığı 1. ve 4. Kapı arasında 08.00-18.30 saatleri içerisinde 15 dakikalık aralıklarla servis hizmeti verilecek.

“Mezarlık Bilgi Sistemi” (MEBİS) ile Karşıyaka, Cebeci, Ortaköy ve Sincan Mezarlıklarının büyüklükleri dikkate alınarak, mezarlık girişlerinde yerleştirilen kiosklar sayesinde ziyaretçiler, yakınlarının bulunduğu mezarı ve en kısa yolu, harita çıktısı da alarak kolaylıkla bulabiliyor.

Başkent'teki kabristanlarda yakınları bulunan vatandaşlar, "http://www.mebis.ankara.bel.tr" adresine girerek, gidecekleri mezar yeriyle ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabiliyor.

İtfaiye'den uyarı ve acil numaralar

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da diğer günlerde olduğu gibi Kurban Bayramı süresince 7/24 mesaisini sürdürecek.

Ankara İtfaiyesi yetkilileri, bayram tatilini evlerinden uzakta geçireceklerin ev ve işyerlerindeki elektrik şalterlerini, su ve doğalgaz vanalarını önceden kapatmaları uyarısında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca bağlı birimlerindeki hizmetlerin aksamaması için de bayramda nöbetçi personel bulunduracak. Vatandaşlar, “188 ALO Ambulans ve Cenaze” hizmetinden yararlanmaya devam edecek.

ANFA Güvenlik Müdürlüğü de güvenlik personeliyle 7/24 mezarlıklar, camiler, rekreasyon ve mesire alanları başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalarda güvenlik önlemlerini artıracak.

ACİL TELEFON NUMARALARI

MAVİ MASA : 153

SU VE KANAL ARIZA : 153

İTFAİYE : 110-112

ZABITA : 153

ALO CENAZE : 188

İLAÇLAMA EKİPLERİ : 0312 384 66 10-11-12