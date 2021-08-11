Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kent gezileri devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte Başkentlileri kent gezileriyle buluşturmaya devam ediyor. Haftanın 6 günü düzenlenen ücretsiz kent gezilerine katılarak şehirlerini tanıma fırsatı bulan Başkentliler, gittikleri ilçelerde ayrıca alışveriş yaparak yerel esnafın ekonomisine katkı sağlıyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Başkent'in 15 ilçesine haftanın 6 günü pandemi kurallarına uygun olarak otobüslerle 104 seferin yapıldığı ücretsiz gezi programına, 15 Haziran'dan bugüne kadar 3 bin 516 kişi katıldı.