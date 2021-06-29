Ankara Büyükşehir Belediyesinin online yazılım eğitimlerine yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Gazi Üniversitesi arasından imzalanan iş birliği protokolü kapsamında ücretsiz verilecek “Yazılım Dilleri ve 2D, 3D Mimari Çizim” online eğitimlere öğrenciler ilk haftadan yoğun ilgi gösterdi. İstihdam alanı geniş olan bilişim sektörünün ihtiyaç duyduğu personelin eğitimini sağlamak amacıyla verilecek online eğitimlere katılmak için şu ana kadar yaklaşık 2 bin öğrenci başvuruda bulundu. Akademisyenler tarafından verilecek eğitimlere katılmak isteyen öğrenciler, “akademi.ankara.bel.tr” adresinden kimlik bilgilerini girerek kayıt yaptırabilecek. Online eğitimler için başvuru süresi ise 4 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Yoğun ilgi nedeniyle başvuru tarihi 4 Temmuz'a kadar uzatıldı

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından projelendirilen ücretsiz online eğitimlere kayıt yaptırmak isteyenler, “akademi.ankara.bel.tr” adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek. Daha önce son başvuru tarihi 28 Haziran olarak duyurulurken, yoğun ilgi üzerine son başvuru tarihi 4 Temmuz tarihine kadar uzatıldı. 8 ayrı kategoride verilecek olan ücretsiz online yazılım eğitimlerini tamamlayan katılımcılar, katılım sertifikasına da sahip olacak. Ankara'da yaşayan ve üniversitelerin en az ön lisans programından mezun öğrencilerin kayıt yaptırabileceği eğitimler; mimari çizimden mobil oyun teknolojilerine, cep telefonu uygulamalarından sanal ve arttırılmış gerçekliğe, yapay zeka gibi ileri teknoloji konularından 3 boyutlu modelleme ve görselleştirmeye, dijital sanatlardan animasyon ve prodüksiyon alanlarına kadar pek çok eğitim alanını kapsıyor.