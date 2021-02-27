Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin POMEM kurslarına ilgi yoğun

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına katılacak olan adaylar için düzenlediği ücretsiz fiziki yeterlilik parkur hazırlık kursları devam ediyor. Hazırlık kurslarına katılan adaylar, uzman eğitmenler eşliğinde sınava hazırlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına katılacak olan adaylar için açtığı parkur hazırlık kursları yoğun ilgi üzerine Sincan Aile Merkezi Kapalı Spor Salonu'ndan sonra Atatürk Kapalı Spor Salonu'na da taşındı. POMEM hazırlık kursları için gelen yoğun talep nedeniyle Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda 1 Mart 2021 tarihinden itibaren ek kontenjan başvuruları alınmaya başlanacak. Başvurular ‘https://parkurkursu.ankara.bel.tr/' adresi üzerinden yapılabilecek.

Sincan Aile Yaşam Merkezi Kapalı Spor Salonu ve Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda verilen fiziki yeterlilik parkur hazırlık kurslarında eğitmenlerin yanı sıra sağlık personeli, temizlik personeli ve hasta nakil aracı da hazır bulunuyor. Adaylar 20-25 kişilik gruplar halinde 1,5 saat süren antrenmanlarda dayanıklılık, kuvvet, çeviklik-çabukluk, esneklik ve denge-koordinasyon becerilerini gösteriyor.

“Haftada 3 gün antrenman yapıyoruz”

Spor Salonlarına girişte adayların HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümleri yapılıyor. Antrenmanların sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirildiğini belirten Eğitmen Emrah Halim Deyimli, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda devam eden kursla ilgili şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesinin gençler için düzenlediği POMEM Hazırlık Kurslarında adaylara elimizden gelen desteği veriyoruz. Haftada 3 gün antrenman yapıyoruz. Eğitmenler olarak onları sınavlara en iyi şekilde hazırlıyor ve polis olmak isteyen adaylarımızı eğitimlere bekliyoruz.”