Ankara Büyükşehir bilinçli tüketiciler yetiştiriyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, ‘Tüketiciyi Koruma Haftası' kapsamında tüketici hakları konusunda toplumu bilinçlendirmeye yönelik bir dizi etkinlik düzenledi. Zabıta ekipleri hafta boyunca çocukları ve gençleri tüketici hakları konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak için başkentteki okulları ziyaret etti.

Öğrencilere tüketici hakları konulu karikatürlerden oluşan boyama kitapları, yapbozlar, tüketiciyi bilinçlendirici kitapçıklar dağıtan Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, görme engelli öğrencileri de unutmadı. Okullarda ayrıca ‘Hak aramanın engeli olmaz' sloganıyla görme engeli olan öğrencilere Braille Alfabesi ile basılan kitapçıklar ve sesli anlatımların yer aldığı CD'ler dağıtıldı.

Şehrin kalabalık noktalarında ve alışveriş merkezlerinde stantlar kuran Zabıta Daire Başkanlığı Ankaralılara, tüketici hakları konusunda bilgilendirici materyallerin yanı sıra bez çantalar da hediye etti.

Küçük yaşta bilinçli tüketim alışkanlığı

Ticaret Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen ‘Tüketici ve Tüketim' konulu ‘Türkiye Geneli Ortaokullar Arası Resim Yarışması'nın ödülleri de sahiplerini buldu. Küçük yaşta bilinçli tüketim alışkanlığının oluşmasına katkı sağlayan yarışmaya, Türkiye genelinde ortaokul öğrencileri yoğun katılım gösterdi. 22. Geleneksel Tüketici Ödül Töreni'nde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, uluslararası ticarette daha fazla söz sahibi olunması için çalıştıklarını, bir yandan da tüketicilerin sağlık ve güvenliğiyle ekonomik çıkarlarının korunması için etkin, hızlı ve insan odaklı hizmet sunmak adına gayret sarf ettiklerini söyledi.

Tüketici bilincini artırmak üzere her türlü iletişim kanalını kullandıklarını belirten Pekcan, "İlk defa Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken gündeme getirdiği Tüketici Hakları Zabıta Amirliği uygulamasını da tüm Türkiye geneline yaymak için şu anda 30 belediyemizle iş birliği halinde çalışıyoruz" dedi.

Bilinçli nesiller yetişiyor

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal da, bilinçli tüketim anlayışının topluma yerleşmesinin son derece önemli olduğunun altını çizerek, toplumun her kesimine önemli görevler düştüğünü belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Gökşin ise tüketici hakları konusunda belediyelere büyük görevler düştüğünü ifade ederek, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Tüketici Hakları Birimini kurduğunu söyledi.

Yarışmada 6. sınıf öğrencisi Mekselina Çelik birincilik, 8. sınıf öğrencisi Ahsen İpek Hocalar ikincilik, 7. sınıf öğrencisi Eray Pirhasanoğlu da üçüncülük ödülünü aldı. Mansiyon ödülüne 8. sınıf öğrencisi Fatma Gökgöz, Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülüne ise 7. sınıf öğrencisi Alara Çalışkan layık görüldü.