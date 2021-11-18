Ankara Büyükşehir, Mamak'ta kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından Mamak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde düzenlenen toplu açılış töreninde temeli atılan Dutluk, Derbent ve Araplar mahallerini kapsayan 4, 5 ve 6'ncı etaplarda inşaat çalışmalarına başlandı. Başkan Yavaş, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, mahalle kültürünün yaşatılacağı sosyal donatılara sahip 4 bin 500 modern konutun tamamlanarak 2 yıl içerisinde hak sahiplerine teslim edileceğini belirterek, “Mamak'ta hak sahibi hemşehrilerimiz vuslata ersin, 10 yılı aşan sürgünleri son bulsun diye başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. 4 bin 500 konut inşamızı 2 yıl içinde tamamlayıp, mahzun kalan yüzlerin yeniden güldüğünü görmek istiyoruz” dedi.