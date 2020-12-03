Ankara Büyükşehir pandemide işini kaybedenlerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak

Hafta sonu Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (ANKESOB) bağlı sektör ve esnaf temsilcileriyle bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde işsiz kalanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti. "Yıllardır Ankara'mıza hizmet ediyorlar. Destek zamanı bizde” diyerek işini kaybeden vatandaşlara seslenen Başkan Yavaş, “forms.ankara.bel.tr/isinikaybeden” internet adresi üzerinden başvuruların alınmaya başladığını duyurdu.

Sosyal medya hesapları üzerinden garsondan komiye kadar çeşitli meslek gruplarının temel ihtiyaçlarını karşılayacaklarını açıklayan Başkan Yavaş, “Farklı sektörlerde yıllardır bize yardımcı olan ve pandemi nedeniyle işini kaybeden hemşehrilerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Kimsenin aç ve yatağa aç girmesini istemiyoruz. Başvuru için ‘forms.ankara.bel/isinikaybeden' adresini ziyaret edebilirsiniz” dedi.

İlk etapta destek kapsamına giren meslek grupları şöyle:

"Sinema salonu çalışanı, kıraathane/nargile salonu çalışanı, çay/kır bahçesi çalışanı, internet/oyun salonu çalışanı, garson/komi, servis şoförü, anaokulu/kreş çalışanı."

Büyükşehir Belediyesinin imkanları ölçüsünde esnafa ve işini kaybedenlere destek olmayı sürdüreceklerini belirten Yavaş, önümüzdeki süreçte kafe ve lokantalarını kapatan esnaftan karantinadaki vatandaşlara ulaştırmak üzere yemek temin edeceklerini sözlerine ekledi.