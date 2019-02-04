Ankara Büyükşehir patlamada hasar gören apartmanı yeniden inşa ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, doğal afetler dışında da zarar gören vatandaşların yardımına koşuyor. Pursaklar ilçesi Turgut Reis Sokak'ta 4 Ocak tarihinde meydana gelen intihar girişimi nedeniyle yaşanan doğalgaz patlamasında zarar gören apartman yeniden inşa ediliyor. Olayda 27 daireden 16'sı ağır hasar alırken, Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla mağdur olan vatandaşların konutları Kent Estetiği ekipleri tarafından yenileniyor. Hasar gören binada pencere, ahşap kapı, çelik kapı, duvar yapımı ve boyama konusunda destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, dairelerin bu ihtiyaçlarını hiçbir ücret almadan onarıyor.

Kaymakamlık, İlçe Beledisi ve hayırsever vatandaşların dışında Büyükşehir Belediyesinin olaydan sonra desteğini esirgemediğini söyleyen Saray Fatih Mahallesi Muhtarı Sedat Çaldıran, “Patlama ile binanın büyük kısmı tahrip oldu ve tüm mahalle sakinleri büyük telaş yaşadı. Olay sonrası 27 daireden 16 tanesi zarar gördü. Büyükşehir Belediyesi hasar gören binada vatandaşların ihtiyaç duyduğu her şeyle ilgilendi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Tuna'ya ve emeği geçen tüm çalışanlara bina sakinleri adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Patlamada evi zarar gören Hafize Akça ise Büyükşehir Belediyesinin desteğini hayatı boyunca unutmayacağını belirterek, “Bu olay bizi çok korkuttu. Olay esnasında evde değildik, bu sayede yara almadan kurtulduk ama evim yıkıldı. Eşyalarımın hepsi zarar gördü. Bu süreçte Büyükşehir Belediyesi acımızı paylaştı. Belediye Başkanımız Mustafa Tuna'ya yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bina sakinlerinden Hikmet Keskin de yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Patlama anında can kaybımızın olmaması bizim en büyük tesellimiz. Bina kullanılamaz durumda. Pencerelerimizin takılmasından enkazların kaldırılmasına, çelik kapıların takılmasından temizlik işlerine kadar Büyükşehir Belediyesi mağduriyetimizi giderdi. Belediye Başkanımız Mustafa Tuna'ya teşekkür ederim.”