Ankara Büyükşehirde şeffaf uygulamalar artıyor

Şeffaf yönetim uygulamalarının yaygınlaştığı Ankara Büyükşehir Belediyesinde bir başka yeni uygulama daha Başkan Yavaş'ın talimatıyla devreye sokuldu. İlk olarak ANFA Genel Müdürlüğü “Yeşil Alan Bakım ve Onarım” tekliflerini kameraların önünde açık olarak alırken, diğer şirketler de hizmet ve iş alımlarına yönelik teklifleri canlı olarak yayınlamaya başladı. ANFA Genel Müdürlüğü farklı kalemlerde yapacağı iş ve hizmet alımını ‘www.anfa.com.tr' internet sitesi üzerinden duyururken, bin TL üzeri alımlar da internet üzerinden ilan edilmeye başlandı. ANFA Genel Müdürlüğü, ihtiyaç duyduğu ürün ve materyallerin temini için 30 Mayıs'a kadar şu kalemlerde teklif alımı gerçekleştirecek:

*Akaryakıt ürünü

*Vinç kiralama

*Klima bakım onarım hizmetleri

*Bahçe el aletleri alımı

*Yonca alımı

*Hayvan yemi alımı

*Su tesisat malzemesi alımı

*Sigorta hizmeti alımı

*Zengin karışımlı dikim harcı alımı

*Ford Grubu hizmet araçlarının bakım-onarım ve hizmet alımı

*Makine yedek parçası temini işi

Alımı yapılacak olan işlerle ilgilenen firmalar başvurularını ‘www.anfa.com.tr' internet adresinden ihaleler ve haberler bölümünden ya da ANFA Genel Müdürlüğüne bizzat başvurarak gerekli evrak teminiyle yapabilecek.