Ankara Büyükşehir'den 180 bin aileye doğal gaz desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçen sene başlattığı doğal gaz desteğini bu sene de devam ettiriyor. Sosyal yardım alan 180 bin 214 ailenin Başkent Kartları'na 90 milyon 107 bin TL tutarında doğal gaz ödemesi yapıldı. Sadece doğal gaz harcamalarında kullanılmak üzere yatırılan 500 TL destek ödemesini alan aileler, Başkent Kartları ile abone numaralarını girerek gaz kiosklarından doğal gaz kartlarına yükleme yapabilecek ya da faturalı borçlarını ödeyebilecek.