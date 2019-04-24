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Ankara Büyükşehirden büyükten küçüğe konser

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, bütün bir yıla yayılan konserlerinin yanı sıra, perşembe günleri büyüklere özel “Öğle Arası Dinletileri”nden sonra her hafta salı günleri de “Karagöz Konserde” ile miniklerin karşısına çıkıyor.


Her hafta salı günü Gençlik Parkı Tiyatro Salonu'nda 12.30-13.30 saatleri arasında Başkentli minik sanatseverleri bir araya getiren Şef Kemal Günüç yönetimindeki Kent Orkestrası, çocuklara dünya müziklerini sevdirmeyi amaçlıyor. Çalınan şarkıları öğrenerek eşlik eden minik müzikseverler, ücretsiz "Karagöz Konserde" programı ile geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz-Hacivat gösterisini izleyip, eğlenceli anlar yaşıyor.


Kent Orkestrası Şefi Kemal Günüç, “Karagöz Konserde” ile çocuklara müzik dünyasını eğlenceli bir şekilde anlattıklarını belirterek, “Konsere giderken nasıl hazırlanılır? Konsere gittiğimiz zaman nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl davranmalı ve nasıl alkışlamalıyız? Tüm bunları tatlı tatlı esprilerle anlatıyoruz çocuklara. Çocukların sevdiği müzikallerden şarkılar, çizgi film müzikleri, iki müzik devimiz Barış Manço ve Cem Karaca'nın şarkılarını çalarak çocukların katılımını sağlıyoruz. Onlara ayrıca enstrümanları tanıtıyor, müzik dünyasını öğretiyoruz. Amacımız çocukların iyi bir müzik dinleyicisi olmasını sağlamak. Konserlerimize bütün çocukları bekliyoruz” dedi.

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