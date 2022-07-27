Ankara Büyükşehirden "Çocuklar İçin Atölye" eğitimi

Çocukların astronomi, bilim, doğa, sanat ve teknoloji eğitimlerine erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla 7-12 yaş grubu yaklaşık 800 çocuğa ücretsiz eğitim desteği verilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalkınma Ajansı ve Usturlab Deneyim Merkezi ile iş birliği yaparak Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kulübü üyesi 7-12 yaş arasındaki yaklaşık 800 çocuğa yönelik “Çocuklar İçin Atölye” çalışması başlattı. Projeyle bilim sokağa, oyunlara, şehirlere ve okul sıralarına taşınarak dezavantajlı çocukların da bilim ve teknoloji ile buluşması hedefleniyor.

Usturlab Deneyim Merkezi Eğitim Direktörü Ayşe Ersöz Ekizoğlu, “2010 yılından beri felsefe, sanat, tabiat ve bilimin serüvenine eşlik ediyoruz. Atölye eğitimleri, müzeler, kutu oyunları ve atölye eğitimleri düzenleyerek çocuklarımızı nitelikli eğitimlerle buluşturuyoruz. Amacımız bir sosyal sorumluluk projesi olarak dezavantajlı çocukları Usturlab nitelikli eğitimleriyle buluşturabilmek. Ankara Büyükşehir Belediyesinden gelen çocuklara 4 gün süresince gönüllü eğitmenlerimiz tarafından ücretsiz eğitim desteği sağlayacağız” dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Koordinatörü Nagehan Topcu da projenin Başkentli çocukların eğitimine katkı sağlayacağına dikkat çekerek, “ABB Çocuk Kulüplerimize bağlı yaklaşık 800 çocuğu bu atölyelerden faydalanması için Usturlab'a getiriyoruz. Bu projenin amacı çocuklara yaz döneminde sanat, bilim ve temel bilimlerle ilgili bilgi vermek ve keyifli zaman geçirmelerini sağlamak” dedi.

Çocuklar bilimi, doğayı ve sanatı eğlenerek öğreniyor

Çocukların nitelikli astronomi, bilim, doğa, sanat ve teknoloji eğitimlerine erişimlerine katılımlarını kolaylaştırmak için 20-21 Temmuz tarihlerinde ilki verilen ücretsiz eğitim, 27-28 Temmuz tarihlerinde de devam edecek. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde öğrenim gören ve Usturlab Deneyim Merkezinde eğitim alan öğrenciler tarafından gönüllü olarak verilen eğitimlere katılan Toprak Kaya, yaz tatilini burada geçirdiği için mutlu olduğunu ifade ederek, “Hayvanların özelliklerini ve anatomisini inceledik. Yaz tatilimi burada geçirmekten mutluyum. Eğlenceli bir eğitim süreci oluyor benim için” diye konuştu.

Merve Naz Ergiş ise atölyede yaptıklarını anlatarak, “Burada kağıtlara tavşan çizdik, boyadık ve kestik. Burada zaman çok güzel geçiyor. Yeni arkadaşlar tanımış oluyorum bu sayede” ifadelerini kullandı.