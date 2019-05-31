Ankara Büyükşehirden çocuklara bayram hediyesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla Başkent genelindeki ilkokullara bayram hediyesi olarak futbol, basketbol ve voleybol topu dağıtıldı.

Büyükşehir ekiplerinin okulları tek tek dolaşarak bıraktıkları toplar, okul müdürleri ve öğretmenler tarafından öğrencilerin tamamına dağıtıldı. Başkent'teki okulların bahçelerine oyun çizgileri yapan, basket potaları ve kale direkleri kurarak destek sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilkokullara yönelik top dağıtımına önümüzdeki süreçte de devam edecek.