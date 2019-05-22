Ankara Büyükşehirden dip köşe ilaçlama

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilaçlama faaliyetleri, sivrisineklerin ve haşerelerin üreme noktaları olan çöp konteynerleri, kanalizasyon, mazgal ve rögar kapakları, dere yatakları, göletler, sulak alanlar ile kuyuların bulunduğu bölgelerde titizlikle gerçekleştiriliyor. Belirli periyotlar halinde programlı bir şekilde yürütülen ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları Başkentlilerin özellikle yaz döneminde piknik yaptığı ya da ziyaret ettiği Mogan, Altınpark, Göksu, Dikmen Vadisi, Harikalar Diyarı, Mavi Göl ve çok sayıda rekreasyon ve mesire alanında yoğunlaşıyor. Vatandaşların sağlıklı ve konforlu bir yaz geçirmeleri için 25 ilçenin tamamında 200 personel ve 60 ayrı ekiple etkin bir ilaçlama çalışması yürüten Büyükşehir ekipleri, vektörler aracılığıyla bulaşabilecek sıtma, kolera, tifo, tifüs, KKHA (Kırım Kongo Hemorajik Ateşi) gibi olası hastalıkların da önüne geçiyor. Ekolojik dengeye ve diğer canlılara zarar vermeden sürdürülen ilaçlama faaliyetleri fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemlerle desteklenen, “Entegre Vektör Mücadele Programı” ile etkin bir şekilde uygulanıyor. Haşerelerle mücadelede istenmeyen canlıların kontrolü sağlanırken, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ilaçlar kullanılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kent zararlıları olarak tanımlanan ve insan sağlığını olumsuz etkileyen haşerelere karşı ev ve iş yerlerinin yanı sıra apartman boşluklarını da belirli bir ücret karşılığında ilaçlıyor. Haftanın 7 günü 24 saat esasına dayalı olarak çalışan ekiplere ulaşmak isteyen vatandaşlar, ‘0312 384 66 10-11-12' numaralı telefondan ilaçlama desteği talebinde bulunabiliyor.