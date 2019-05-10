Ankara Büyükşehirden ‘Engelleri Birlikte Aşalım' etkinliği

14 Mayıs'taki etkinlikte engelli vatandaşlar alana ücretsiz EGO otobüsleriyle taşınacak.

Hayata geçirdiği örnek projelerle engelli vatandaşların her zaman yanında olan Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs Salı günü Gençlik Parkı Kültür Merkezi'nde düzenleyeceği “Engelleri Birlikte Aşıyoruz” programı ile birbirinden renkli etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Gençlik Parkı Kültür Merkezi Necip Fazıl Salonu'nda saat 14.00'de gerçekleşecek olan etkinlik, Mehter Takımı gösterisiyle başlayacak. 7'den 70'e tüm Başkentlilerin davetli olduğu etkinlikte Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi ve Elvankent Aile Yaşam Merkezi Engelli Lokalleri üyelerinin halk oyunları, işaret dili ve dans gösterileri yer alacak.

Engelliler Hizmet Merkezi'ne kayıtlı olan ihtiyaç sahibi engelli üyelere yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla yıl boyu akülü ve manuel tekerlekli sandalye yardımı yapan Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası programı nedeniyle 8 engelli üyeye daha akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirecek.

Etkinlik için EGO otobüsleri ücretsiz olacak

Büyükşehir Belediyesi, eğlence programına katılmak isteyen vatandaşlar için 14 Mayıs günü saat 12.30'da Sincan Harikalar Diyarı Engelliler Merkezi, Elvankent Aile Yaşam Merkezi ve Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'nden ücretsiz asansörlü otobüs servis hizmeti verecek.