Ankara Büyükşehir'den fotoğrafseverlere çağrı: "Siz çekin biz paylaşalım"

Başkentin güzelliklerini tanıtmak için çeşitli uygulamalara imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli fotoğrafseverlere çağrıda bulundu. Fotoğraf sanatçılarından Ankara temalı fotoğraflarını paylaşmalarını isteyen Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, gönderilen fotoğrafları fotoğrafçıların ismiyle paylaşacağını ve hava durumu görsellerinde kullanılacağını duyurdu.