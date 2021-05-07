Ankara Büyükşehirden hayvanseverler için pati parkları

Tam kapanma sürecinde de evcil hayvanlarını bu alanlarda serbestçe gezdiren vatandaşlar, Pati Park'lara tam not verdi.

Büyükşehir Belediyesi, “Başkent'te her can değerlidir” anlayışı ile hayvan dostu projelere hız kesmeden devam ediyor. Pandemi sürecinde evcil hayvanlarını gezdiren Başkentliler, Büyükşehir Belediyesinin sürpriziyle karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi, evcil hayvanların serbestçe dolaşması ve vakit geçirebilmesi için Öveçler Vadi ve Batıkent Yıldırım Beyazıt Parkı'nda “Pati Park”lar oluşturdu.

İlk aşamada Öveçler Vadi ve Batıkent Yıldırım Beyazıt Parkı'nda tam kapanma sürecinde de vatandaşların evcil hayvanlarını serbestçe gezdirebileceği “Pati Park” alanları oluşturduklarını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, “Uzun zamandır vatandaşların evcil hayvanlarını rahat gezdirebilmek için alan talepleri vardı. Tam kapanma dönemini de fırsat bilerek bu alanları hazırladık. Şu anda Öveçler Vadisi'nde ve Yıldırım Beyazıt Parkı'nda Pati Park alanlarımızı hazırladık. İlerleyen günlerde alınan reaksiyonlar ışığında ve gelecek talepler doğrultusunda sayıyı artırmayı planlıyoruz. Şu ana kadar çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Hayvanların da mutlu olduğunu görüyoruz. Pandemi sürecinde sadece insanlar değil hayvanlar da kapalı alanlarda kalıp strese girdiler. Hayvanlardan korkan, tanımayan vatandaşlarımız var. Böylece bu korku olayının da önüne geçmeyi hedefledik” dedi.