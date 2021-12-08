Ankara Büyükşehir'den kış hazırlığı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkent'in dört bir yanında kış bakım çalışması başlattı. Asansör ve yürüyen merdivenlerin genel bakım ve onarımı kadar, üst geçitlerde de temizlik ve boyama çalışması gerçekleştiren ekipler, ayrıca yağışlı havalarda su birikintisi oluşmaması ve muhtemel su taşkınlarının önlenmesi amacıyla mazgal ve ızgaralarda biriken atıkları tazyikli su, vidanjör ve su tankerleri ile temizliyor.

Son 1 ayda bin 516 mazgal ve bin 200 ızgara atıklardan temizlenirken, Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri alt ve üst geçitler ile ANKARAY ve metrodaki yürüyen merdiven ve asansörlerin bakım onarımı için mesai harcıyor.