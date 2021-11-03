Ankara Büyükşehir'den yeni proje: "Bellek Ankara"

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent kimliğinin oluşturulması amacıyla ‘Bellek Ankara Projesi'ni hayata geçiriyor. Ankara'nın toplumsal ve mekansal değerlerinin belirlenmesi, belgelenmesi, paylaşılması ve kentliler tarafından tanınır olması amacıyla geliştirilen proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, başkent Ankara'nın toplumsal ve yapısal/mekansal değerlerinin belirlenmesi, belgelenmesi, paylaşılması ve bu yolla kentliler tarafından tanınır ve bilinir olmalarının sağlanması amacıyla ‘Bellek Ankara Projesi'ni hazırladı. Kentin toplumsal ve mekansal değerlerine ait veri tabanı oluşturulacağı, tüm bilgi ve bulguların web sitesi üzerinden paylaşıma açılacağı proje için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal arasında iş birliği protokolü imzalandı. Başkanlık makamında gerçekleşen protokol imza törenine Yavaş ve Haberal'ın yanı sıra Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş ile projede görev alacak akademisyenler katıldı.

İmza töreni öncesi kısa bir konuşma yapan Başkan Yavaş, “Bu yapılan çalışma fiziki mekanların geçmişi, kim yapmış, nasıl yapmış, kimler kullanmış, içindeki hikayeler derken somut olmayan kültürel mirasın da gelecek kuşaklara aktarılması açısından çok önemli. Bunları doğru aktarmamız gerekiyor. Ne yazık ki kent tarihi müzemiz yok. Büyük bir eksiklik. İnşallah bu hazırlanacak kent belleği yarın Kale'ye, Cebeci'ye, Keçiören'e, Ankara'nın çeşitli yerlerine uzamak suretiyle Ankara'nın bütününü kapsayan hale gelir. Bu bir başlangıç, inşallah ileride açılacak kent tarihi müzesiyle de bunları gelecek kuşaklara aktarırız. Aynı zamanda bu elde edilecek dokümanlar kent belleğinde de bundan sonra yapılacak Ankara araştırmaları için birçok insana yol gösterecek. Bu yönüyle de çok önemli bir veri havuzu olacak” dedi.

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ise projeyle Ankara'yı gelecek kuşaklara anlatma ve tanıtma fırsatı yakalamayı amaçladıklarını söyleyerek, “Bugün Ankara için hayati bir projede birlikteyiz. Cumhuriyetimizin temelinin atıldığı başkentimiz tarihi bir geçmişe sahip. Ülkemiz açısından da son derece önemli bir kent. Bu kentte Cumhuriyet döneminde ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde yapılan birçok proje ve tarihi eser ve binalar var. Biz geçmişimizi biraz çabuk unutuyoruz. Bu projeyle Ankara'nın 100 yıl öncesi yapılan tüm binaları ve geçmişi bizden sonraki kuşaklara aktarılmış olacak” diye konuştu.

Ulus tarihi kent merkezi proje alanı olacak

Ulus tarihi kent merkezi kentsel sit alanı ve çevresinde 1 yıl sürmesi planlanan üç eş zamanlı çalışmayla elde edilen bilgi ve bulgular birbirleriyle ilişkilendirilerek paylaşıma açılacak. Çalışma 1 kapsamında Ankaralıların anılarında yer etmiş ya da toplumsal değerlerin oluşmasına yol açmış yapılar, anıtlar, alanlar araştırılacak. Çalışma 2 kapsamında Ankara'nın iş, bilim, sanat, kültür yaşamında önemli izler bırakmış kişileri ya da aileleri ve yaşadıkları, eğitim gördükleri, çalıştıkları, ürettikleri yapıları, ekonomik gelişimini sağlayan markaları ve bunlara karşılık gelen yapıları, sosyal gelişimini sağlayan kültür sanat kurumları, gündelik yaşamına karşılık gelen mekanları araştırılacak ve belgelenecek. Çalışma 3 kapsamında Ankara'nın çok katmanlı kimliğinde önemli rol oynayan, inanç sistemini oluşturan yapıların, Ankara'ya değer katan kişilerin ya da ailelerin, kültür sanat kurumlarının, markaların, gündelik hayatın ve bunlara karşılık gelen yapıların/mekanların hikayeleri ortaya çıkarılacak. Bu şekilde kentin anlam zenginliği katılımcı ve çoğulcu bir şekilde ortaya konulacak. Çalışmalar sonucunda bulunan değerler hakkında tanıtım metinleri hazırlanarak veri tabanına girilecek ve web sitesi üzerinden paylaşılacak. Görsel sunumlar, tasarlanacak posterlerle çeşitli platformlarda duyurulacak olan projenin bütünü için Türkçe ve İngilizce bilgilerin yer aldığı künye levhaları hazırlanarak çeşitli yapılara asılacak.