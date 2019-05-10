Ankara Büyükşehirin canlı yayınladığı ihaleyi 300 bin kişi izledi

Canlı yayından 300 bin kişinin izlediği ihalenin sonuçları bir hafta içerisinde açıklanacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın “şeffaf yönetim” anlayışının yaygınlaştırılması için talimat vermesiyle Başkent'te başlayan herkese açık ve ilk kez canlı olarak yayınlanan ihale sona erdi. ANFA Genel Müdürlüğünün Ankara Büyükşehir Belediyesi il sınırları ve sorumluluk alanları içerisindeki yeşil alanlar, parklar, refüjler, yan bantlar, mezarlıklar, piknik alanları, barajlar, göller, rekreasyon alanları ve tesislerin bakım-onarım ve tadilat hizmet alımı işini kapsayan teklif alımı, ANFA Genel Müdürlüğü internet adresi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Youtube adresinden üç gün boyunca canlı yayınlandı. Şeffaf ortamda gerçekleştirilen teklif alım işini yurt içinden ve yurt dışından Başkan Yavaş'ın sosyal medya hesabı da dahil olmak üzere ANFA Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından yaklaşık 300 bin kişi canlı olarak izledi. 40 bölge için bin 662 firmanın başvurduğu ve toplam bedeli 400 milyon TL'lik teklif alımı sonuçları internet adresi üzerinden açıklanacak. Komisyonların şartnamede yer alan belgeleri ve kapalı teklif mektuplarının yer aldığı zarfları değerlendirmesinin ardından bir hafta içinde 40 bölge için en uygun teklifi veren firma isimleri, ANFA Genel Müdürlüğünün ‘www.anfa.com.tr'internet adresinde yayınlanacak.

Firmalardan Başkan Yavaş'a teşekkür

Ankara Büyükşehir Belediyesi Youtube adresi ‘www.youtube.com/ankarabbld' ile ANFA Genel Müdürlüğü ‘www.anfa.com.tr' sosyal medya hesapları üzerinden 8-10 Mayıs tarihleri arasında günlük 8 saat 25 dakika kesintisiz canlı yayın gerçekleştirildi. Teklif alımına katılan firma yetkilileri, teklif alım işinin herkese açık olarak yapılması ve canlı yayında verilmesi sayesinde tekelleşmenin önüne geçildiğine dikkat çekerek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ettiler. Hakkı Öz, “Herkese açık olması çok güzel. Herkesin ne teklif verdiğini görmemiz çok hoşumuza gitti. Güven yaratıyor. Diğer illerde de bu uygulamanın olmasını isteriz” dedi.

Fatma Gözüm, “Teklif alımının şeffaf ortamda gerçekleştirilmesi muhteşem bir şey. Bunun ötesi yok. Burada teklif alımını kazanmanın ötesinde böyle bir uygulamaya katılımcı olmak için geldik. Bu şeffaflığa destek verdiğimizi göstermek için geldik. Bütün insanlar eşit haklarla buraya gelip teklif verdi. Bu Türkiye adına çok güzel bir şey. Bunun Ankara'dan başlamış olması da çok gurur verici. Başkan Yavaş'a çok teşekkür ediyorum. Göreve gelir gelmez böyle bir uygulamayı başlatmış olmasını çok takdir ediyorum” diye konuştu.

Ali İlhan, “Geçmişle mukayese ettiğimizde çok adaletli bir oluşum. Burada gerçekten bu işi bilen insanlar ihaleye girip işini yapacaklar. İşler sadece belirlenmiş kişilere verilmemiş olacak. Bu Başkan Yavaş'ın adaleti. Her zaman yanındayız. Hep böyle adil olacağına inanıyorum” dedi.

Ebru Yılmaz da, “Teklif alım ortamı çok güzel geçiyor. Şeffaf bir ortamda olması çok iyi oldu. Herkesin eşit haklara sahip olması çok güzel. Umarım hep böyle devam eder” ifadelerini kullandı.