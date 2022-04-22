Ankara Büyükşehir'in dev ulaşım projeleri sürüyor

Başkent'te güvenli ve konforlu ulaşım atağını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), dev ulaşım projelerini sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent'te güvenli ve konforlu ulaşımı sağlamak amacıyla trafik yoğunluğu olan bölgelerde kesintisiz trafik akışı sağlayan ulaşım projelerini birer birer hayata geçiriyor. Başkentlilerin yoğun şikayetleri arasında yer alan Turan Güneş Bulvarı'ndaki trafik çilesini sona erdirmek için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, dev ulaşım projesini tamamlamak için yoğun mesai harcıyor. Projenin ilk etabı olan Panora Önü Katlı Kavşağını zorlu hava şartları ve sorunlu altyapı deplase çalışmalarına rağmen 5 ayda tamamlayarak trafiğe açan ABB şimdi de TRT Önü Katlı Kavşak yapım çalışmalarını hızlandırdı.

TRT önünde hat deplaseleri imalatı zorlaştırıyor

2 gidiş-2 geliş yaklaşık bin 180 metre uzunluğundaki alt geçitten oluşan yeni katlı kavşak sayesinde Turan Güneş Bulvarı'nda kesintisiz trafik akışını sağlamayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, TRT Genel Müdürlüğü önündeki sinyalize dönel kavşak ile de sürücülerin ayrıca Zühtü Tigrel Caddesi'ne olan ulaşımını kolaylaştıracak. Katlı kavşağı en kısa süre içerisinde bitireceklerini belirten EKPET İnşaat Şantiye Şefi Oytun Çağatay, şu bilgileri verdi:

“TRT Önü Katlı Kavşak yapım çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başlamıştık yalnız yaşanan bazı altyapı hatları sorunlarıyla karşılaştık. Çünkü projede gösterilen, gösterilmeyen ve burada tüm altyapı kurumlarıyla haberleşerek gitmemize rağmen bazı kurumların bile haberdar olmadığı yeni hatlar karşımıza çıktı. Bu hatların deplaseleri de maalesef bizi kış ayına attı. Kış ayına attıktan sonra da bu sene ülkemizde kış şartlarının çetin geçmesinden dolayı yaklaşık 25-30 gün beton dökemedik. Havaların yeni ısınmasıyla çalışmalarımıza yeniden hız verdik, inşallah çalışmalarımızı en kısa süre içerisinde bitirmeyi amaçlıyoruz. Ülkemizde ham madde fiyatları ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılardan dolayı da birçok ekonomik anlamda fiyat artışları meydana geldi ama tabii firma olarak bundan hiç etkilenmediğimizi de burada size bildirmek istiyoruz. Gerektiğinden daha erken olarak malzeme, personel, makine tedariklerimizi yerinde sağladık yani bu konuda herhangi bir gecikmemiz olmadı. Doğal gaz kaydırma işinden sonra şu an ASKİ ile yaptığımız itme ve çekme işlemimiz kaldı bunu da tamamladıktan sonra en azından projenin önünde herhangi bir sıkıntı gözükmemektedir.”

ASKİ'de yağmur suyu ve pis su hatlarında deplase çalışması başlattı

TRT Genel Müdürlüğü önünde birimlerle koordineli çalışmalar yürütülürken, ASKİ Genel Müdürlüğü de alanda yağmur suyu ve pis su (kanalizasyon) hatları için deplase çalışmaları başlattı. ASKİ ekiplerinin alanda titiz bir çalışma yaptığını vurgulayan Çağatay, “Projemizde olmayan sorunlarla ilgili ASKİ de 7/24 çalışmaya devam ediyor. Altyapıyla ilgili yaşadığımız sorunda ASKİ, Ürdün Caddesi'nden TRT önüne kadar itme yöntemiyle binlik boruyu geçiriyor şu anda. Bunun yanında da kanalizasyon hattı (pis su) için de 500'lük yönlendirmeli yatay sondaj yapıyor. Bu hatların yapımı hiç durmadan ve en kısa süre içerisinde tamamlanacak. ASKİ ile koordineli çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kış şartları, artan maliyetler, zemin koşulları projeyi geciktirdi

Fen İşleri Daire Başkanlığı Sanat Yapıları İnşaat Yapım Şube Müdürlüğü İnşaat Mühendisi Özgehan Burak Özen, “İleride balık adamlarla karşılaşmamak adına altyapı çalışmalarımıza özen gösteriyoruz. TRT Genel Müdürlüğü önünde hızlı bir şekilde devam ediyoruz” derken, Sanat Yapıları İnşaat Yapım Şube Müdürü Salih Yıldız da Turan Güneş Bulvarı'nın trafiğini rahatlatacak projede birçok ilklere imza attıklarını açıkladı:

“Çalışma sahamızın içinden trafiğin akıyor olması ve imalat hızımızı ciddi oranda olumsuz etkiledi. Çok zor ve uzun bir kış geçirdik ve imalatlarımız 1 ay boyunca durma noktasına geldi. Bununla birlikte projelerde gösterilen ve gösterilmeyen ilgili kurumların bile haberinin olmadığı birçok altyapı tesisiyle karşılaştık. Bu altyapı tesislerinin ileride daha büyük sorunlar yaşamamak adına deplaselerini yeniden yapıyoruz. Zemin koşullarından dolayı bir kaya ile karşılaşıldı ve ASKİ'nin yatay sondaj imalatları da çok ağır ilerliyor. Geçtiğimiz haftalarda Ankara'da ilk defa uyguladığımız bir yöntemle doğal gaz hattını canlı ve yerinde deplase ettik ki, bunu başaramamış olsaydık bu proje 8 ay uzayacaktı. Biz ileride daha büyük problemler yaşamamak adına altyapı çalışmalarına çok önem veriyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumdan dolayı inşaat maliyetleri ciddi anlamda arttı ve bununla birlikte tedarik zincirinde oluşan aksaklıklar bizim çalışmamızı da etkiledi. Bölge halkını rahatsız etmemek için ve Emniyet'ten verilen izinler gereğince 24 saat esasına göre çalışamıyoruz, gece çalışmalarımızı yapamıyoruz. Biz burada bahsettiğim sorunlara çözüm olan bütün ekibimizle ve bileşenlerle projemizi bir an önce bitirerek halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Tüm bu problemlerin farkındayız. Sorunlara çözüm olan tüm bileşenlerimizle problemleri birlikte aşıyoruz. Ankaralı hemşehrilerimizi beklettiğimizi biliyoruz. En kısa zamanda dünya standartlarında çok önemli bir projeyi bitirerek halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz.”