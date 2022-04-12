Ankara Büyükşehir'in elektrikli otobüsleri tam not aldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin filosuna eklediği elektrikli otobüslere Başkentliler tam not verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin filosuna eklediği 12 metre uzunluğunda 87 yolcu kapasiteli, solo tip 3 adet elektrikli otobüs, 112 hat numaralı Ankara Şehir Hastanesi-Kızılay-Ulus güzergahında hizmete vermeye başladı. Egzoz emisyonu olmadığı için tamamen çevreci olan yüzde 100 elektrikli otobüsler, sessiz, güvenli ve alçak tabanlı olması nedeniyle de engelli yolcuların rahatlıkla inip binmesini sağlaması ile Başkentlilerden tam not aldı. Kullanım şartlarına bağlı olarak CNG'li araçların yarısı, dizel araçların ise dörtte biri oranında enerji harcayan Bozankaya A.Ş. tarafından üretilen elektrikli otobüslerde WI-FI altyapısı, USB şarj soketleri, bilgi ve bildirim ekranları ile anons sistemleri yer alıyor.

Araç üstü takip, acil durumların anında izlenebildiği ve hata bildirim sistemine de sahip otobüslere Başkentlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ve özellikle sosyal medyada artan yorumlarla beğenildiğini belirten EGO 1. Bölge Müdürü Erkan Tarhan, “Avrupa Birliği hibesiyle alımı gerçekleştirilen 87 yolcu kapasiteli 12 metrelik solo tipi çevre dostu konforlu 3 adet elektrikli otobüsümüz 112 hat numaralı Ankara Şehir Hastanesi-Kızılay-Ulus güzergahında hizmet vermeye devam ediyor” dedi.

Elektrikli otobüsleri kullanan vatandaşlar da memnuniyetlerini paylaştı. Nefise Çelik, “Daha önceden hiç binmemiştim, reklamlarını izliyordum. Çok sevindim, çok iyi oldu" ifadelerini kullanırken, Ahmet Sevindi de, “Ankara için hayırlı olsun. Bugün ilk defa bindim. Sağlık çalışanları için böyle tahsis edilmesi de çok mutlu etti" dedi.

"Sarsmıyor, nasıl gittiğini anlamıyorsun, metroya benziyor"

Otobüslerin çevreci olmasının bir avantaj olduğuna dikkat çeken Hasan Demir, ilk kez bindiği aracın çok hoşuna gittiğini ve beğendiğini dile getirirken, Mustafa Deniz ise, “Çok güzel elektrikli otobüsler. Sessiz, sakin ve çok rahat" diye konuştu.

Çevreci otobüsleri metroya benzeten Nilay Genç de, “Sarsmıyor, nasıl gittiğini anlamıyorsun, metroya benziyor biraz. Diğer otobüsler gibi seste çıkarmaması çok güzel. Hayırlı olsun, ilk defa biniyorum” sözlerini kullandı.