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Ankara buz tuttu, hava sıcaklığı -17 dereceye kadar düştü

Ankara’da mevsimin en soğuk gecesini yaşandı.

Ankara'da mevsimin en soğuk gecesini yaşandı. Hava sıcaklığı, yer yer sıfırın altında 17 dereceye kadar düşerken Kuğulu Park havuzu buzla kaplandı. Kuğuların bile buz tuttuğu gecede köprü ve üst geçitlerin altında buz sarkıtları oluştu.


Ankara'da kış mevsiminin en soğuk gecelerinden biri yaşandı. Hava sıcaklığı, gecenin ilerleyen saatlerinde bazı termometrelerde sıfırın altında 17 dereceyi gösterdi. Soğuk havanın etkisiyle, Ankara'nın Dikmen, İncek, Sıhhiye, Oran, Konya Yolu, Eskişehir Yolu gibi bölgelerinde arabaların camları buz tuttu. Bazı köprü ve üst geçitlerin altlarında buz sarkıtları oluştu. Yetkililer, bilgilendirme tabelalarında yola çıkacak sürücüleri gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.


Kuğular buz tuttu


Hava sıcaklığının çok düşük olması nedeniyle Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'taki süs havuzları buzla kaplanırken kuğuların da buz tutmaları görenleri şaşırttı. Havuzların fıskiyelerinin altlarında ise biriken buz kalıpları dikkat çekti.


Meteoroloji uyardı


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava tahminlerine göre soğuk hava etkisini gün içerisinde de devam ettirecek. Hava sıcaklığı ise gün içerisinde en yüksek sıfırın altında 4 derece olarak hissedilecek.

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