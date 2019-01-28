Ankara-Çankırı karayolunda trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Edilinen bilgiye göre, Ankara-Çankırı karayolu üzerinde Çankırı istikametine giden 18 DZ 930 plakalı kamyon, karşıdan gelen Gülgün Yavuzcan yönetimindeki 06 AB 5129 plakalı otomobille çarpıştı. İçinde 4 kişinin bulunduğu otomobil metrelerce sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü Gülgün Yavuzcan (75) olay yerinde hayatını kaybederken, araçtaki 3 kişi yaralandı. kamyon şoförü ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonucu otomobilden çıkarılan yaralılar ve kamyon şoförü, ambulanslarla Dışkapı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.