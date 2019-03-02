Ankara Çocuk Meclisi üyeleri kitap fuarını gezdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, Ankara Ticaret Odası Kongresyum'da (ATO Congresium) gerçekleşen 13. Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

Başkentli çocukların görüşlerini özgürce ifade edebildikleri, tavsiye kararları aldıkları ve çocuk haklarını öğrendikleri Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi'nin 24. dönem üyeleri, Çocuk Meclisi Başkan Yardımcısı Tuğçe Yalçınkaya'nın yazdığı “Gülçiçek”in imza günü için 13. Ankara Kitap Fuarı'na akın etti.

Minik yazar ve kitap sevgisi

Dördüncü sınıf öğrencisi Tuğçe Yalçınkaya, kitaplarını arkadaşları için imzalarken, ilk kitabının 6 bölümden oluşan “Bu bir rüya mı” adlı kitap, ikinci kitabının ise ailenin önemini anlattığı “Gülçiçek” olduğunu söyledi. Gelecekte şehir planlamacısı ya da mimar olmak istediğini söyleyen minik yazar Yalçınkaya, çocuk kitapları yazmaktan vazgeçmeyeceğini şu sözlerle anlattı:

"Yaşım ne kadar büyürse büyüsün çocuk kitapları yazmak istiyorum. Çocuk kitapları bana daha iyi, daha samimi, daha içten geliyor. İleride de çocuk kitapları yazmak istiyorum."