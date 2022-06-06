Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Cumhuriyet Müzesi'nde konser verdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Müzesi'nde konser verdi.

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Başkent Kültür Yolu Festivali çerçevesinde düzenlenen etkinlikle II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Müzesi'nin Protokol Bahçesi'nde 5 Haziran Pazar akşamı konser verdi.

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, Münir Nurettin Selçuk ve Sadettin Kaynak dahil Türk musikisine katkı sağlamış sanatçıların eserlerini yorumladı. Bunun yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküler de konser repertuvarında yer aldı.

Saz sanatçılarından oluşan müzisyen kadrosunun eşlik ettiği konserde, Bekir Ünlüataer, Elif Zehra Güreşçi, Gizem Coşkun, Suat Kılıç, Turgut Karadeniz ve Umut Akyürek solist olarak sahne aldı.

Konsere Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve sanatseverler katıldı.