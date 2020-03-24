Ankara Eğitim Platformu Başkanı Aydın, öğrenci ve velilere önerilerde bulundu

Öğrencinin, aynen okul devam ediyormuş gibi, günlük müfredatı MEB'in EBA sistemi üzerinden ya da okulunun sağladığı farklı imkânlar ile takip etmesi, bireysel tekrar ve alıştırma çalışmasını sürdürmesi ve ödevlerini günlük olarak tamamlamasını öneriyoruz” dedi.

Ankara Eğitim Platformu Başkanı Mirkan Aydın, okulların yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı olduğu döneme dair açıklamalarda bulundu. Ankara Eğitim Platformu Başkanı Aydın, dünyayı sarsan Kovid-19 salgınının, eğitim sektörünü de temelden etkileyeceğini ancak alınacak kısa ve uzun vadeli tedbirler ile etkilerin en aza indirilebileceğini belirtti. Bu nedenle, platform olarak ilk başta ailelere yönelik bu açıklamayı yapmayı gerekli gördüklerini, ardından düzenli aralıklar ile bilgilendirmelerine devam edeceklerini aktardı.

Öğrencilerin günlük hayatlarının önemli bir bölümünü geçirdikleri okulların kapalı olduğunu hatırlatan Aydın, “Bu duruma sadece eğitim-öğretim yönüyle bakmamamız gerekiyor. Öğrenciler okullarda sosyalleşiyor, akranları ve öğretmenleri ile günlük hayattaki sıkıntılarını paylaşıyor, gülüyor, eğleniyor ve hayata dair birçok anısını okulda yaşıyor. Böyle bir ortamdan çıkıp bir anda eve kapanan öğrencilerin hayatla önemli bir bağı kopmuş oluyor ve bunun yerine mutlaka bir şey koymalıyız. Bunun için de öğrencilerimizin günlük rutinlerini mümkün olduğunca, güvenli ve sağlıklı bir şekilde devam ettirecekleri ev aktiviteleri koymalıyız. Örneğin, okulda spor yapan bir öğrencinin, mutlaka günlük egzersizlerine evde devam etmesini sağlamalıyız. Müzikle uğraşan bir öğrencinin enstrümanını aynı disiplinle evde çalmaya devam etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Günlük rutinin öneminden bahseden Aydın, uyku ve beslenme düzenine de dikkat edilmesi gerektiğini aktardı. Aydın, “Benzer şekilde, öğrencinin okul müfredatından bir anda kopması, hem akademik hem de psikolojik açıdan aleyhte bir durum oluşturacaktır. Öğrencinin, aynen okul devam ediyormuş gibi, günlük müfredatı MEB'in EBA sistemi üzerinden ya da okulunun sağladığı farklı imkanlarla takip etmesi, bireysel tekrar ve alıştırma çalışmasını sürdürmesi ve ödevlerini günlük olarak tamamlamasını öneriyoruz. Bunun için ailelerin, öğrencinin internet üzerinden ve bireysel olarak çalışmalarını sürdürebileceği uygun şartları sağlamaları gerekiyor. Öğrencinin çalışma saatlerinde sessiz bir ortamın olması, öğrencinin dikkatini dağıtabilecek görsel ya da materyallerin kaldırılması ve güvenli internet hizmetinin evlerde bulunmasını öneriyoruz. Okulun günlük akışının, evde devam ettiği disiplinli ve planlı bir ortam oluşturulduğu takdirde, öğrenci günlük rutinine benzer bir tempo yakalayacak ve çalışma motivasyonu yükselecektir. Ayrıca, bu talihsiz dönemi, kitap okuma alışkanlığının yerleştirilmesi amacıyla aileler fırsata çevirebilirler. Yine öğrencinin uyku ve beslenme düzeninin, okul devam ediyormuş gibi devam ettirilmesi öğrencinin lehine olacaktır” şeklinde konuştu.

Öğrencilerin evde kaldığı süre boyunca sosyalleşme konusunda sıkıntı yaşanacağının altını çizen Aydın, çocukların arkadaşlarıyla güvenli iletişim kanalları üzerinden paylaşımda bulunmasının faydalı olacağını söyledi. Aydın, çocukların sık kullandığı internet ortamının da bu süre içinde mutlaka denetlenmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Öğrencilerin önemli eksiklerinde biri, akranlarıyla sosyalleşme olacaktır. Ev ziyaretlerinin, dışarıda buluşmaların mümkün olmadığı bu dönemde, güvenli iletişim kanalları üzerinden öğrencilerin, arkadaşları ve yakınları ile sesli ve görüntülü konuşmaları, grup sohbetleri yapmaları, ev deneyimlerine dair fotoğraf ve video paylaşmaları faydalı olacaktır. Ancak öğrencilerin sosyal medya kullanmalarını, bilgisayar oyunları üzerinden sosyalleşmelerini, bilmedikleri platformlara üye olmalarını kesinlikle önermiyoruz. 18 yaş altında her bireyin çocuk olduğu bilinciyle, ailelerin çocuklarının meşgul oldukları internet ortamlarını mutlaka denetlemeleri elzemdir” açıklamasında bulundu.

Öğretmenlere de bir mesaj ileten Aydın, “Başta PDR ve Şube Rehber Öğretmenleri olacak şekilde, öğretmenlerimizin telefon ya da mesaj yoluyla, öğrencilerimize ulaşmaları, onlarla sohbetler gerçekleştirmeleri ve gidişatı takip etmeleri öğrencilerimize büyük katkı sağlayacaktır. Diğer yandan öğrenciler, salgın hakkında gelen olumsuz haberlerden etkilenerek, güvensizlik hissiyatına kapılabilir ve çalışmayı bırakabilirler. Yetişkinlerin bu tip durumlarda güven verici söylemleri ve iyi örneklerden bahsetmeleri etkili olacaktır. Örneğin, dünyada bu salgına karşı çok iyi yönetim sergilemiş, salgını kontrol altına almış ve büyük ölçüde günlük hayatı tesis etmiş Güney Kore ve Japonya gibi ülkeler var. Ülkemizin de bu mücadelede çok birikimli kadrolarının olduğundan, canla başla çalışan sağlık çalışanlarının bulunduğundan bahisle, Türkiye'nin salgını, elbirliğiyle atlatacağını aileler aktarabilirler. Elbette, hepsinden önemlisi, virüsten korunma tedbirlerinin aileler tarafından eksiksiz uygulanması ve çocukların bu yönde takip edilmesidir. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları günlük olarak takip edilmeli, hijyen ve izolasyon kurallarına uyulmalı ve şüpheli her durumda ilgili bir sağlık kurumuna başvuru yapılmalıdır” diye aktardı.

Son olarak, Ankara Eğitim Platformu'nun ihtiyaç halinde, ailelere uzman önerileri sağlayabileceğini belirten Aydın, www.ankaraegitimplatformu.org web sitesi üzerinden talep gönderen ailelere, en kısa sürede ulaşarak, online pedagojik destek vereceklerini iletti.