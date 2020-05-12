Ankara Eğitim Platformu Başkanı Aydın'dan yemek ve servis ücretleri hakkında açıklama

Ankara'nın köklü eğitim kurumlarını bir araya getiren Ankara Eğitim Platformu'nun Başkanı Mirkan Aydın,

"Telafi eğitimleri de hesap edilip, öğrencinin kullanmadığı yemek veya servis hizmetinin ortaya çıkması halinde özel okullar velinin kullanmadığı yemek ve servis ücretlerinin iadesini yapacaklardır” dedi.

Covid-19 salgını nedeniyle 16 Mart tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların tatil edilmesine özel okullar da çok hızlı bir şekilde reaksiyon göstererek, uzaktan eğitim sürecini başlattı. Özel okullar uzaktan eğitim sürecinde mümkün olduğunca canlı dersler, video dersler, online materyaller, e-ödevler, e-sınavlar ve benzeri uzaktan eğitim araçları uygulayarak eğitime verilen aranın ilk haftasından itibaren öğrencilerinin okul açıkken devam eden rutinlerini sağladılar.

Ankara Eğitim Platformu Başkanı Mirkan Aydın, özel okullarda eğitim veren öğretmenlerin de büyük bir özveri gösterdiğini ifade ederek, “Öğretmenler büyük bir özveriyle, müfredatın aksamaması için uzaktan eğitim sürecine ve araçlarına hızlı bir şekilde intibak edip öğrencilerini güvenilir teknoloji araçları vasıtasıyla akademik olarak desteklediler. Bunun yanında özel okulların idareci ve PDR uzmanları öğrencilerin ve velilerin salgın sürecine adapte olmaları için canlı bağlantılar ve telefon görüşmeleriyle düzenli destek çalışmaları yürüttüler. Birçok özel okul sanat ve spor faaliyetlerini teknoloji kullanarak evlere taşıdı ve öğrencilerinin bu çalışmalarının aksamamasını sağladı” açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığının salgın sürecinde üstlendiği misyonun altını çizen Aydın, “Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk liderliğinde salgın sürecinde özel okulların faaliyetlerinin uzaktan eğitimlerle aksamadan devam etmesi için sürekli istişareler yürütüldü. Bu kapsamda Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında yürütülen çalışmalarda, özel öğretim sektöründen hizmet alan ve hizmet veren tüm tarafların öğrenciler, veliler, öğretmenler, diğer özel okul çalışanları ve özel kurumlar faydasına olacak şekilde objektif değerlendirmeler yapılmış ve bunlar kamuoyu ile paylaşılmıştır. Öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması, özel okul çalışanlarının zarar görmemesi ve kurumların salgın sonrasına sürdürülebilir şekilde ayakta kalabilmeleri birçok senaryo ilgili kurumlarla etraflıca ele alınmıştır” ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da her fırsatta belirttiği uzaktan eğitim sürecinin bir telafi çalışması olduğuna dair ifadelerine katıldığını söyleyen Aydın, “Özel okulların yüz yüze eğitim yapamadığı dönemde sağladığı uzaktan eğitimin bir telafi çalışması olduğu ve bunun yüz yüze yapılacak telafi eğitimleriyle desteklenerek, öğrencilerin 2019-20 yılına dair bir eğitim kaybı yaşamayacakları ifade edilmiştir. Yüz yüze telafi eğitimlerinin sadece Haziran ve Eylül ayları ile sınırlı olmayacağı, gerekirse 2020-21 eğitim yılında da geçmiş yıl eksiklerinin telafi edilebileceği belirtilmiştir. Son olarak MEB Özel Öğretim Genel Müdürlüğü, telafi eğitimleri konusunda yayınladığı 8 Mayıs tarihli yazısında bu konuya açıklık getirmiş ve tereddütleri ortadan kaldırmıştır. Özel okulların hızlı hareket kabiliyeti ve esnek çalışma yöntemleri ile yapılamayan yüz yüze eğitimleri, gerek telafi çalışmaları, gerekse de uzaktan eğitim uygulamaları ile eksiksiz karşılayacağı muhakkaktır. Telafi eğitimleri de hesap edilip, öğrencinin kullanmadığı yemek veya servis hizmetinin ortaya çıkması halinde özel okullar velinin kullanmadığı yemek ve servis ücretlerinin iadesini yapacaklardır” dedi.

Haziran ayında okulların kısmen de olsa açılmasının planladığının altını çizen Aydın, süreci yakından takip ettiklerini vurgulayarak, aynı dönemde özel okulların da açılabileceğini söyledi. Aydın, “Bilim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığının onay vermesi halinde özel okullarımız seyreltilmiş sınıflarda, tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini alarak öğrencilerini kabul etmeye hazırdır. Salgın sonrası hayata geçiş için önemli bir aşama olan okulların açılması sürecinde özel okulların telafi eğitimlerine başlamaları önemli bir kazanım olacaktır, uzun süredir evlerinde kapalı olan aileler için psikolojik direnç sağlayacaktır. Tüm gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde özel okullar uzaktan eğitim ve telafi eğitimleriyle 2019-20 yılının müfredatını tamamlayacak, verilmeyen yemek ve servis ücretini iade edecek ve yapılması planlanan telafi çalışmaları için gerekli önlemleri alacaktır. Öğrenci, veli ve kurum çalışanları süreçte mağdur edilmeyecek, öğrencilerin en sağlıklı şekilde eğitim hizmeti almaları için tüm hazırlıklar yapılacaktır" ifadelerini kullandı.