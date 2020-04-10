Ankara Eğitim Platformu, canlı yayınla aile ve öğretmen eğitimleri düzenleyecek

Canlı yayınlar serisi hakkında açıklamalarda bulunan Ankara Eğitim Platformu Başkanı Mirkan Aydın, veli ve öğrencilerden kendilerine yoğun olarak ulaşan konular hakkında Nisan ayı boyunca sosyal medya üzerinden seminerler düzenleyeceklerini bildirerek, "Temennimiz biran önce salgını atlatıp, okulların açılması ve yüz yüze eğitimlerin başlaması. Sağlığımız için evlere kapanmak zorunda kaldığımız bu dönemin verimli geçmesini sağlamak biz eğitimcilerin görevi. Bu nedenle, alanında uzman 40 konuşmacının, sunumlarını gerçekleştireceği ve gelecek soruları yanıtlayacağı bu seminerlerin, evdeki zamanın verimli ve sağlıklı geçmesi yönünde büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İlk canlı yayının 13 Nisan Pazartesi günü saat 17.00'da öğretmenlere yönelik bir etkinlik olacağını söyleyen Aydın, "Prof. Dr. Mustafa Yavuz'un ve benim konuşmacı olarak katılacağımız yayında, güncel gelişmeleri sunup, öğretmenlerimize de bolca soru sorma imkânı sağlayacağız. Takip eden günlerde aşağıda yer verdiğimiz program dahilinde etkinliklerimizi yürüteceğiz. Platformun web sitesi ve sosyal medya hesaplarında etkinliklerimizi düzenli olarak paylaşıyoruz. Uzaktan eğitim konusunda desteğe ihtiyaç duyan eğitimci ve aileler için de web sitemizdeki iletişim kutumuz üzerinden sürekli irtibat sağlıyoruz. Dileriz bu dönem en kısa sürede son bulur ve eğitimcilerin üst düzey işbirliği sayesinde en az kayıpla atlatılır" aktarımında bulundu.