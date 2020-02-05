Ankara Eğitim Platformu üyeleri rektörlerle bir araya geldi

Ankara Eğitim Platformu temsilcileri, Ankara'da bulunan üniversitelerin rektörleriyle bir araya gelerek eğitimin geleceğini değerlendirdi.

Ankara Eğitim Platformu, Ankara'da eğitimlerine devam eden 18 eğitim kurumu ve 11 üniversitenin rektör ve temsilcilerini bir araya getirdi. Tanıtım sunumunun ardından basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda ‘Ankara eğitimin başkentidir' teması üzerinde durularak, görüş ve öneriler konuşuldu. Toplantıya katılan eğitimciler, Yükseköğretim ve K12 seviyesinde iş birliğinin artırılması hakkında değerlendirmelerde de bulundu.

Ankara Eğitim Platformu'nun yaklaşık 1 senedir başkanlığını yürüten Nesibe Aydın Okulları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mirkan Aydın, genç bir platform olduklarını ifade ederek, “Bizler Ankara'nın saygın ve köklü 22 okulunun bir araya gelmesiyle oluşmuş bir çatı sivil toplum organizasyonuyuz. Aramızda hiçbir yazılı sözleşme yok. Dernek ve vakıf değiliz. Bir mesajlaşma grubu haricinde bizlerin bir araya geldiğini kanıtlayan bir bağımız da yok. Gönül bağı üzerine inşa edildik. Bizleri bir araya getiren temel değerlerimiz var. Okullarımızın tamamı eğitimciler tarafından kurulmuş ve eğitimciler tarafından işletilmektedir. Okullarımız yıllardır eğitimden kazandığını eğitime yatırmaktadır. Odağını eğitime vermiş okullarız. Reklama, markaya değil, sadece öğretmenlere ve öğrencilerine yatırım yapmaktayız. Siyasi ve ticari önceliğimiz yok. Cumhuriyetin değerlerine sıkı sıkıya bağlıyız. Yaptığımız her işin de öğrenciler, veliler ve yasalar nazarında hesap verilebilir olduğunu sağlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara Eğitim Platformu'nun profili hakkında bilgiler veren Aydın, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını dile getirerek, “Toplantılarda bir araya geliyoruz. Ankara özelinde olmakla beraber Türkiye'yi de ilgilendiren eğitimle ilgili sorunları ele almaktayız ve çözüm önerileri üretmekteyiz. Milli Eğitim Bakanlığı ile yoğun çalışmalar yapıyoruz. Hemen hemen çıkan her mevzuatta derneğimizde konuyu ele alarak mevzuata katkı vermekte” şeklinde konuştu.

“Ankara sadece eğitimin başkenti değil, bilimin de başkenti”

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, ‘Ankara eğitimin başkentidir' sloganını çok beğendiğini belirterek, “Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk bu misyonu Ankara'ya yüklemişti. 97 yıldır da bu misyon gelişerek devam ediyor. Ankara sadece eğitimin başkenti değil, bilimin de başkenti” ifadelerini kullandı.

“Bu toplantının çok değerli olduğunu düşünüyorum”

Yüce Okulları Kurucu Temsilcisi Kağan Kalınyazgan, Yüce Okullarının 32 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu dile getirerek, “Ben 25 yıldır eğitimin bir parçasıyım. Bu kadar uzun eğitim hayatım boyunca Ankara'daki bütün rektörlerin ve okul kurucularının bir araya geldiği bir toplantı hatırlamıyorum ve bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“Çok amaçlı lise programını hayata geçirmek çok önemli”

Türk Eğitim Derneği ve TED Ankara Koleji Genel Müdürü ve kurucu temsilcisi Sevinç Atabay, “Platform kurulduğundan bugüne her gün çok başka bir yenilikle devam ediyoruz. Ankara'nın çok değerli üniversitelerinin rektörleriyle bir arada olmak bizi çok gururlandırdı. Çok uzun yıllardır eğitimin içindeyim. Bütün okulları teknik lise yapmayalım. Biz TED Okullarında aslında mesleki eğitimin de verilebileceğini kanıtladık. 6 yıl önce TED Ankara Koleji'nde başladığımız bir meslek programımız var. Çok kıymetli bir program haline geldi. Geçtiğimiz sene de İngiltere'den ödül aldık. Öğrenciler genel lisede okurken bir meslek diploması ediniyorlar. Tüm liseler genel lise olsun ama içinde teknik eğitimler verelim. Çok amaçlı lise programını hayata geçirmek çok önemli” ifadelerini kullandı.

“Atılım Kolejiyle başlayan serüvene 1996 yılında Atılım Üniversitesini kurarak devam ettik”

Atılım Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yaman Zaim, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ'un rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamadığını dile getirerek, “83 yılında Atılım Kolejiyle başlayan serüvene 1996 yılında Atılım Üniversitesini kurarak devam ettik. Şu an yükseköğretimde 6 fakülte, 1 yüksekokul olmak üzere bir kampüs üniversitesiyiz” dedi.

Toplantıya Nesibe Aydın Okulları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mirkan Aydın, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Yüce Okulları Kurucu Temsilcisi Kağan Kalınyazgan, Türk Eğitim Derneği ve TED Ankara Koleji Genel Müdürü ve kurucu temsilcisi Sevinç Atabay ve Atılım Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yaman Zaim'in yanı sıra, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun, Ostim Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Fatma Bıkmaz, Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları Kurucu Temsilcisi Abdullah Destebaşı, TED Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Levend Parnas, ABC Okulları Genel Müdürü İbrahim Gündüz, Altın Eğitim Okulları Kurucu Temsilcisi Tolga Özdemir, Anaşehir Koleji Kurucu Temsilcisi İlker Çekinmez, Arı Okulları Genel Müdür Yardımcısı Seva Demiröz, Artık Destek Koleji Kurucu Temsilcisi Özkan Çakır, Başkent Üniversitesi Ayşeabla Koleji Genel Müdürü Hilal Erdinç, Beştepe Koleji Kurucu Temsilcisi Gökhan Ünlüer, Büyük Kolej Okul Müdürü Naci Özonay, Maya Okulları Kurucu Temsilcisi Oktay Selçuk, Meltem Ayhan Okulları Kurucu Temsilcisi Meltem Ayhan, Milli Eğitim Vakfı Koleji Genel Müdür Vekili Funda Kahraman, Seviye Okulları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fırat Gündoğan, Yıldız Sınav Koleji Kurucu Temsilcisi Ömer Öcal, Tevfik Fikret Okulları Genel Müdürü Ayşe Başçavuşoğlu, Yüce Okulları Genel Müdürü Yiğit Demirtürk, Yükselen Koleji Kurucu Temsilcisi Mehmet Yüksel, Zafer Koleji Genel Müdürü Zeynep Demir Karameşe katıldı.