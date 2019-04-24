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Ankara Emniyet Genel Müdürlüğünde yangın paniği

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğünün 7.

Katında çıkan yoğun dumana itfaiye ekipleri müdahale etti.


Ankara Emniyet Genel Müdürlüğünün Çankaya İlçesi Dikmen Caddesi üzerinde bulunan binasının 7. Katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibinin yanı sıra itfaiye, Başkentgaz ve 112 Acil Servis ekibi de sevk edildi. İtfaiye erlerinin, binanın 7. katından çıkarak içeriden yoğun dumana müdahale etmesiyle durum kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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