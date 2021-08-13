Ankara Emniyet Müdürlüğü: "Altındağ'daki olayla ilgili sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan ve çeşitli suçlardan arana 72 şahıs daha yakalanmıştır"

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ'da meydana gelen olaylarla ilgili sosyal medyadan provokatif paylaşımlarda bulunan 72 kişinin da yakalandığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ'da meydana gelen olaylarla ilgili sosyal medyadan sahte paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 72 kişinin daha yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahısların 28'inin daha önce çeşitli suçlardan kaydının olduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Altındağ ilçemizde 10.08.2021 tarihinde gerçekleşen müessif olay sonrası bölgede alınan önleyici tedbirler neticesinde, 12.08.2021 güvenlik güçlerimizin ikazlarına uymayan, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan ve çeşitli suçlardan arana 72 şahıs daha yakalanmıştır. 29 şahıs hakkında idari işlem uygulanırken, 43 şahısla ilgili adli işlem başlatılmıştır. Yakalanan şahısların 28'nin gasp, kasten yaralama, mala zarar verme, uyuşturucu madde imali, hırsızlık vb. suçlardan kaydı bulunmaktadır. Konuyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”