Ankara Emniyet Müdürlüğü: "Altındağ'daki olaylarla ilgili sahte paylaşımlarda bulunan 76 kişi yakalandı"

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ'da meydana gelen olaylarla ilgili sosyal medyadan sahte paylaşımlarda bulunan 76 kişinin yakalandığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ'da meydana gelen olaylarla ilgili sosyal medyadan sahte paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 76 kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahısların 38'inin daha önce çeşitli suçlardan kaydının olduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Altındağ ilçemizde 10.08.2021 tarihinde meydana gelen üzücü olayın ardından vatandaşlarımızı provoke edip algı oluşturmak amacıyla sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulundukları ve bölgedeki ızrar olaylarına karıştıkları tespit edilen 76 kişi yakalanmıştır. Yakalanan şahısların 38'inin yağma, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma/ticareti vb. diğer suçlardan kaydı bulunmaktadır. Halkımızın sosyal medya üzerinden yapılan provokatif haber ve paylaşımlara itibar etmemesi ve güvenlik güçlerimize yardımcı olması önemle duyurulur.”