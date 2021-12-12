Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden izinsiz gösteri yapmak isteyen kişiler hakkında açıklama

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Marjinal gruplar tarafından ilimizde toplanma çağrısı yapılan ve Ankara Valiliği tarafından yasaklama kararı alınan etkinlikle ilgili olarak; duyurulan yasaklama kararına rağmen 12.12.2021 günü saat 09.30 sıralarında söz konusu etkinliğe; İzmir ilinden katılmak üzere gelenlerin bulunduğu araç Eskişehir Yolu Uygulama Noktasında durdurulmuş, şahıslar müzakere yoluyla İzmir'e dönmeye ikna edilmiştir. Ancak geldikleri araç sürücüsünü darp ederek yolu trafiğe kapatan şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Söz konusu etkinliğe İstanbul ilinden katılmak üzere gelenlerin bulunduğu iki araç ise İstanbul Yolu Uygulama Noktasında durdurulmuştur. Gerekli uyarılara ve ikazlara uymayarak yürüyüşü yapmakta ve trafiği aksatmakta ısrar eden şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yine önlemler kapsamında Yüksel Caddesi, Konur Cadde ve Meşrutiyet Caddesi'nde genel asayiş uygulaması yapıldığı sırada, eş zamanlı olarak slogan atıp pankart açarak yaya yolunu trafiğe kapatan şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”