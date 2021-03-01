Ankara Emniyet Müdürlüğünden kaçakçılara ağır darbe: 24 gözaltı

Ankara genelindeki gerçekleştirilen operasyonlarda 140 litre kaçak/sahte alkol ve 506 kilogram tütün ele geçirildiği belirtildi. Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik 22-28 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 24 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonlarda 1 milyon 802 bin 650 adet makaron, 113 bin 631 adet muhtelif elektronik eşya, 536 adet puro, 506 kilogram tütün, 341 adet bandrol, 140 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilmiştir” denildi.