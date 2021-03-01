İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankara Emniyet Müdürlüğünden kaçakçılara ağır darbe: 24 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 24 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.


Ankara genelindeki gerçekleştirilen operasyonlarda 140 litre kaçak/sahte alkol ve 506 kilogram tütün ele geçirildiği belirtildi. Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik 22-28 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 24 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonlarda 1 milyon 802 bin 650 adet makaron, 113 bin 631 adet muhtelif elektronik eşya, 536 adet puro, 506 kilogram tütün, 341 adet bandrol, 140 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilmiştir” denildi.

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.