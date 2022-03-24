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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden nostaljik paylaşım

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 1970’li yıllarda polis ekiplerince kullanılan motosiklet ve otomobillerin yer aldığı siyah beyaz bir fotoğraf paylaştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 1970'li yıllarda polis ekiplerince kullanılan motosiklet ve otomobillerin yer aldığı siyah beyaz bir fotoğraf paylaştı.


Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne ait sosyal medya hesapları üzerinden, "1970'li yıllarda kullanılan araçlarımızdan bir kare" notuyla paylaşılan fotoğrafta döneme ait polis ekiplerince kullanılmakta olan motosiklet ve otomobiller yer aldı.

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