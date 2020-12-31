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Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'dan yeni yıl mesajı

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, “2021 yılının salgını geride bıraktığımız sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl olmasını diliyor, yeni yılınızı şahsım ve personelim adına kutluyorum” dedi.


Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Pandemiyle mücadele ile geçen, birlik ve beraberlik içinde pek çok zorluğun üstesinden geldiğimiz 2020 yılını geride bırakıyoruz. Yeni yılda da Emniyet Teşkilatı olarak ülkemizin huzuru ve güvenliği için 7/24 görev başında olacağız. 2021 yılının salgını geride bıraktığımız sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl olmasını diliyor, yeni yılınızı şahsım ve personelim adına kutluyorum. Bu vesile ile vatanımız ve devletimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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