Ankara Emniyeti suçlulara göz açtırmıyor

1.5 milyon haneye ev sahipliği yapan Ankara'da, günlük 10 adet hırsızlık suçu meydana geldi. Önceki yıllara göre bu oran Ankara Emniyet Müdürlüğünün başarılı operasyonlarıyla gittikçe azalıyor.

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri, basın mensuplarıyla bir araya geldi. 2018 yılının genel değerlendirilmesinin yapıldığı ve basın mensuplarının genel sorunlarının ele alındığı toplantı, sohbet havasında geçti.

Emniyet Müdürü Yılmaz, Ankara'nın Avrupa'nın çoğu kentinden güvenlik açısından daha emniyetli olduğunu belirtirken Almanya'nın Berlin, Münih gibi kentlerinde suç oranlarının daha yüksek olduğunu kaydetti. Yılmaz, Ankara'da bir yılda sadece 80 cinayet suçu, 54 kapkaççılık olayı ve 1,5 milyon haneye sahip olan Ankara'da günde 10 adet hırsızlık vakası meydana geldiğini aktardı.

Uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor

Yılmaz, narkotik suçlarla mücadelede geniş kapsamlı çalışmalar içerisinde olduklarını belirterek, sadece 16 aylık gibi zaman zarfı içerisinde 3 bine yakın uyuşturucu satıcısı ve torbacının yakalanarak tutuklandığını da sözlerine ekledi.