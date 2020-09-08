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Ankara Emniyeti'nden narkotik operasyonu

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde düzenlenen operasyonlarda 305 şüpheliyi yakaladı ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 haftalık çalışmalar neticesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde üretme, satma ve kullanma suçlarıyla ilgili 157 ayrı olay çerçevesinde toplamda 305 şüpheliyi yakaladı. Bu kişilerden 48'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi


Yakalamalarda toplamda; 22 kilo, esrar, 1.5 kilo eroin, 83 adet ecstasy, 1 skunk, 1 kilo bonzai 189 gram metamfetamin, 72 adet sentetik ecza, 4 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 12 adet tabanca fişeği, ve 101 bin 70 TL para ele geçirildi.

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