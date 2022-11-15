Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde diyabet masaya yatırıldı

Diyabet hastalığına dikkat çekmek amacıyla tüm dünyada farkındalık günü olarak kutlanan ‘14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde, Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, konunun uzmanları diyabeti masaya yatırdı.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Bülent Güngörer'in açılış konuşmasını yaptığı programın oturum başkanlığını ise Prof. Dr. Ermen Çakal, Prof. Dr. Şevki Çelen ve Prof. Dr. Şenay Savaş Erdeve üstlendi.

Hastane Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Güngörer, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nün ‘hastalığın önlenmesi ya da geciktirilmesi, diyabetin tedavi süreçleri ve komplikasyon gelişmesi durumunda nasıl aşılması gerektiği' konusunda farkındalığı artırmak amacıyla küresel olarak her yıl kutlandığını ifade etti. Güngörer, “Yaşamış olduğumuz Covid-19 sürecinin ardından insanların yaşam şekilleri değişmiş ve diyabet konusunda farkındalık oluşturmak, sağlık camiasının üzerine bir borç olmuştur. Özellikle diyabet hastalarının bilinçli ilaç kullanımı ile ilgili olarak yapmış olduğumuz eğitimler ve birinci basamak sağlık kuruluşlarının önleyici hizmetleri önem arz etmektedir. Yapılan eğitimleri, videolar ile destekleyerek, sosyal medya üzerinden anlatılması ise ayrıca önemli bir konudur” şeklinde konuştu.

Etkinlikte erişkin hastalarda diyabet tanı ve tedavisi hakkında Doç. Dr. Özgür Özçelik sunum yaparken, Doç. Dr. Kadriye Yakut Yücel ise gebelik döneminde dikkat edilmesi gereken noktalara vurgu yaptı. Çocukluk döneminin en önemli hastalıklarından biri olan diyabetin, tanı ve tedavisi ile ilgili çocukların ve ailelerin tutum ve davranışları hakkında ise Doç. Dr. Melikşah Keskin önemli noktalara değindi. Uzm. Dyt. Seçil Budaklar'ın diyabet hastalığında beslenme konusunda gerçekleştirdiği sunumun ardından, Erişkin Diyabet Hemşiresi Seyhan Topsakal ve Çocuk Diyabet Hemşiresi Nurdan Yıldırım diyabetik hastaya yaklaşım ve rehberlik konusunda katılımcılara bilgi verdi. Programın sonunda ise Hakan Çiçek yaşam ve meslek içinde diyabet ile ilgili tecrübelerini aktardı.

‘Dünya Diyabet Günü' etkinliğinde Ankara Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. İzzet Özgürlük, Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ferit Kulalı, Koordinatör Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Zeynep Yılmaz, Çocuk Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Dilek Mis ve Ortopedi Nöroloji Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Meral Göktaş ve çok sayıda sağlık çalışanı yer aldı.

Diyabet günü etkinlikleri kapsamında, 5 kez dünya ve 11 kez Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, çocuk hastanesinde diyabet tedavisi gören çocuk hastalara moral ziyaretinde bulundu. Milli Güreşçi Rıza Kayaalp diyabet tedavisi gören çocukları ziyaretinde, onlarla sohbet ederek parmak güreşi yaptı.