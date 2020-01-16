Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneğinden ‘Yeni Yıla Merhaba' etkinliği

Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği bir otelde ‘Yeni Yıla Merhaba' temalı etkinlik düzenledi.

Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamı Derneği bir otelde ‘Yeni Yıla Merhaba' temalı ‘Galatasaray Business Network' etkinliği düzenledi. Etkinliğe birçok Galatasaraylı iş adamı katılırken, gecede Galatasaray marşları söylendi.

Burada İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamı Dernek Başkanı Özgür Bayraktar sosyal faaliyetlere yoğun bir şekilde çaba gösterdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Bu gecenin amacı 2020 yılına arkadaşlarımızla Galatasaray camiasıyla Ankara'daki Galatasaraylı ve yönetici insanlarla birlikte ‘merhaba' demek. Derneğe bağlı şu an 450 üyemiz var. Bunun 300 tanesi aktif üyedir. Derneğimiz Galatasaray Spor Kulübü'nün bünyesinde olması hasebiyle Galatasaray Spor Kulübü'nün belirlediği esas çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunun yanında Ankara'da sosyal faaliyetlere yoğun bir şekilde caba göstermektedir."