Ankara garı prostat kanseri için mavi kravat takacak

Türk Tıbbi Onkoloji Derneğinin, ‘Tak Bir Mavi Kravat Prostat Kanserine Dikkat' sloganıyla bu yıl da gündeme taşıdığı bilinçlendirme çalışması bu defa da Ankara Garı, dev bir mavi kravat takacak.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneğinin, Astellas İlaç Türkiye'nin katkılarıyla düzenleyeceği etkinlik kapsamında Ankara Garı, prostat kanserine dikkat çekmek için 17-20 Ekim günlerinde mavi kravat takacak. İlk adımı İstanbul Galata Kulesi'nde gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağı için, başkentin erken cumhuriyet döneminde inşa edilen en görkemli yapıtlardan biri olan Ankara Garı seçildi.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erman'ın sözcü hekim olarak yer alacağı etkinlikte, prostat kanserinin tanısı ve tedavisi hakkında bilgiler verilerek hastalıkla ilgili merak edilenler anlatılacak.

“Prostat erkeklerde en yaygın ikinci kanser türü”

Prostat kanserinde ilerleyen yaşla birlikte görülme sıklığının arttığını belirten Prof. Dr. Mustafa Erman, “Genç yaşlardan itibaren farkındalık kazanmak önemli oluyor. Özellikle ailesinde prostat kanseri olanlarda erken tarama yapılması gerekiyor. Prostat kanserinin erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü. Aile öykünüzü biliyorsanız ve yaşınız da ilerliyorsa sağlık kontrollerinden geçmeyi, doktor muayenesi olmayı ve idrar ile ilgili yakınmalar varsa mutlaka doktora başvurmanızı öneriyoruz. Günümüzde ileri evre prostat kanserinin de yeni tedavi seçenekleri sayesinde kemoterapi olmaksızın tedavi edilebiliyor. Prostat kanserinin tedavi başarısı en yüksek kanser türüdür” şeklinde konuştu.