Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler 6. yılında törenle anıldı

Ankara Tren Garı'nın önünde 10 Ekim 2015 tarihinde birçok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen miting sırasında teröristler bombalı saldırı gerçeklemiş ve 103 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının 6'ıncı yıl dönümünde Ankara Garı önünde bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşları ve sendikalar, hayatını kaybedenler için anma töreni düzenledi. Törende yakınlarını kaybedenler 10 Ekim anıtına kırmızı karanfiller bırakarak, gökyüzüne siyah balonlar bıraktı.