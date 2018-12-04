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Ankara güne sis bulutunun altında uyandı

Ankara’yı sabah saatlerinde etkisi altına alan yoğun siste görüş mesafesinin yer yer 30 metrenin altına düşmesi sonucu, şehre hakim tepelerde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Ankara'yı sabah saatlerinde etkisi altına alan yoğun siste görüş mesafesinin yer yer 30 metrenin altına düşmesi sonucu, şehre hakim tepelerde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.


Ankara güne yoğun sis bulutunun etkisinde uyandı. Şehrin yüksek kesimlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü. Çankaya'nın sırtlarını kaplayan siste binalar gözden kaybolurken, şehre hakim tepelerde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Şehrin sembollerinden olan Kocatepe Camii ve Atakule, sis bulutunun altında kaldı. Sis bulutu, sabah saatlerinde yollara düşen sürücüleri de olumsuz etkiledi. Yollarda görüş alanının daralması sonucu, şehrin ana arterlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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