Ankara güne sisle uyandı

Ankara'yı sabah saatlerinde etkisi altına alan yoğun sis, şehre hakim tepelerde kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Ankara güne yoğun sisle uyandı. Şehrin yüksek kesimlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü. Çankaya'nın sırtlarını kaplayan siste binalar gözden kaybolurken, şehre hakim tepelerde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Şehrin sembollerinden olan Kocatepe Camii ve Ankara Kalesi de sis bulutunun altında kaldı.