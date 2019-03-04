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Ankara Hamamönünde korkutan yangın

Ankara’nın Altındağ İlçesi’nde bulunan tarihi Hamamönü evlerinde yangın çıktı.

Ankara'nın Altındağ İlçesi'nde bulunan tarihi Hamamönü evlerinde yangın çıktı. Büyüyen yangın bitişik binalara da sıçradı. Yangında çok sayıda iş yeri kül oldu.


Ankara'nın Altındağ İlçesi'nde Talatpaşa Bulvarı üzerinde bulunan tarihi Hamamönü'nde bir restoranda çıkan yangın, büyüyerek diğer binalara da sıçradı. Olay saat 05.30 sularında meydana geldi.


Hamamönü meydanı Sarıkadın Sokak üzerinde bulunan ahşap bir binadaki kafede çıkan yangın, alevlerin bütün binayı sarması ile bitişiğindeki binalara da sıçradı.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yangının büyümesi itfaiye erlerinin işlerini zorlaştırdı.


Yangın, yaklaşık 1 saatlik soğutma çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınabildi. Yangında, çok sayıda iş yeri kullanılamaz hale geldi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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