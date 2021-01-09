İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankara için projeler masaya yatırıldı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’yi makamında ağırladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'yi makamında ağırladı. Ziyarette Ankara için yapılacak projeler masaya yatırıldı.


Ankara, Gölbaşı ve Mamak üzerine pek çok konunun konuşulduğu ziyarette; hayata geçecek olan projelerde masaya yatırıldı. Nazik ziyaretleri sebebiyle Mamak Belediye Başkanı Köse'ye teşekkürlerini ileten Başkan Şimşek “Güzel Ankara'mız, Mamak'ımız ve Gölbaşı'mız hakkında faydalı bir sohbet gerçekleştirdik. Ankara'mızın değerine değer katacak her projede belediye başkanlarımız ile iş birliğinde olacağımızı bir kez daha yinelemek isterim. 2021'in Ankara'mızın şahlandığı bir yıl olması ortak dileğimiz. Mamak Belediye Başkanımızı başarılı çalışmaları sebebiyle tebrik ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.