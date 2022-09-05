İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü: "Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan şahıs gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı"

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan maçta, kale arkası tribününden saha içerisine atlayarak Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan şahsın gözaltına alınarak hakkında işlemler başlatıldığını bildirdi.


Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “4 Eylül 2022 Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ve Beşiktaş takımları arasında oynanan maçta, kale arkası tribününden saha içerisine atlayarak Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan B.Ö. isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.